تليجراف: اقتراب الملكية القطرية؟ راتكليف لن يدفع ثمنا "غبيا" لشراء مانشستر يونايتد

اقترب السير جيم راتكليف من الانساحب من المنافسة على شراء نادي مانشستر يونايتد.

وبحسب صحيفة "ديلي تليجراف"، فإن السير جيم أصر على أنه لن ينجرف إلى دفع ثمن "غبي" لشراء مانشستر يونايتد ويقول إن اهتمامه بشراء النادي مدفوع بالرغبة في الفوز.

التقى الملياردير صاحب شركة البتروكيماويات العملاقة إنيوس مع ملاك يونايتد شخصيا يوم الجمعة في محاولة للفوز على جليزر في معركة الاستحواذ على أكبر نادي كرة قدم في إنجلترا.

وينافس راكتليف نظيره القطري الشيخ جابم بن حمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك قطر الإسلامي.

وتشير الدلائل إلى أن العروض الأولية التي قدمتها الأطراف المهتمة لم تصل إلى 5 مليارات جنيه إسترليني بالإضافة إلى تقييم شركة جليزرز وسيتعين رفعها لإقناع الأمريكيين بالبيع.

وقال راتكليف في تصريحات لـ "وول ستريت": ""كيف تقرر سعر اللوحة؟ كيف تقرر سعر المنزل؟ لا يتعلق الأمر بتكلفة البناء أو الرسم. ما لا تريد القيام به هو دفع أسعار غبية لأشياء لأنك حينها تندم عليها لاحقًا".

وأضاف "مصلحتنا في هذا النادي ستكون متمثلة في الفوز بالأشياء، السعي وراء شراء النادي كان مختلفا عن باقي الاستثمارات الخاصة بي وهذا أمر بديهي لأن الرياضة عاطفية دائما".

وتمتلك عائلة جلايزرز الأمريكية مانشستر يونايتد منذ عام 2005.

وذكرت التقرير سابقا أنهم لا ينوون بيع النادي سوى مقابل 6 مليار جنيه إسترليني.