تقارير: الشيخ جاسم يتقدم سباق شراء مانشستر.. وموعد البيع المنتظر من جلايزرز

اقترب الموعد النهائي لاستقبال العروض لشراء مانشستر يونايتد من عائلة جلايزرز، والذي من المنتظر أن يكون في تمام الحادية عشر مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة.

وأشارت شبكة "سكاي سبورتس" إلى أن عدد العروض التي من المتوقع ان تقدم لشراء النادي ثمانية عروض.

وألمح السير جيمي راتكليف في وقت سابق أنه لن يدفع مبالغ "غبية" من وجهة نظره من أجل شراء النادي.

وتطلب عائلة جلايزرز 6 بليون جنيه إسترليني للموافقة على البيع.

وبحسب صحيفة ديلي ميل، فإن عائلة جلايزرز تأمل في بيع النادي مع بداية الصيف المقبل حال قرروا الموافقة على أحد العروض المقدمة.

وكشفت صحيفة "ديلي تليجراف" أن الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني لن يتوقف عن المحاولة حتى شراء النادي، مع ثقة كبيرة بقدرته على حسم ذلك خلال الفترة القليلة المقبلة.

وقال مصدر مقرب من الشيخ القطري للصحيفة: "استثمارنا الرأسمالي سيكون الأعلى بين الجميع".

وتشير الصحيفة إلى أن إجمالي استثمارات الشيخ جاسم في النادي ستصل إلى أكثر من 7 بليون جنيه إسترليني شاملة دفع ديون النادي وتحسين الملعب وملاعب التدريب وغيرها.

وحصد مانشستر يونايتد لقب كأس الرابطة الإنجليزية هذا الموسم، بجانب وصوله لربع نهائي الدوري الأوروبي حيث يلتقي مع إشبيلية.

وينتظره مواجهة مع برايتون في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ويحتل المركز الثالث في الدوري الإنجليزي.