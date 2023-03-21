حميد ماو لـ في الجول: هذا سبب بقائي مع المحلة قبل انضمامي لمعسكر منتخب تنزانيا

كشف حميد ماو لاعب غزل المحلة ومنتخب تنزانيا سبب بقائه مع غزل المحلة لخوض مباراة الإسماعيلي في كأس رابطة الأندية رغم استدعاءه لبلاده.

وتحدث ماو لـFilGoal.com قائلا: "من الجيد دائمًا الانضمام لمنتخب تنزانيا الوطني".

وواصل "معسكر منتخب تنزانيا بدأ في مصر يوم الاثنين، ومنتخب أوغندا منافسنا في المباراة المقبلة يخوض مبارياته على استاد هيئة قناة السويس، لذلك قررت البقاء مع نادي غزل المحلة وخوض مباراة الإسماعيلي يوم الاثنين قبل الانضمام إلى معسكر المنتخب الوطني".

وأتم ماو تصريحاته "انضممت لمعسكر منتخب تنزانيا يوم الاثنين عقب مواجهة الإسماعيلي".

وكان المحلة خسر من الإسماعيلي في ملعبه بركلات الترجيح بنتيجة 7-6 بعد التعادل بهدف لمثله في دور الـ16 من كأس الرابطة.

ويلعب منتخب تنزانيا في المجموعة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023 رفقة الجزائر والنيجر وأوغندا.

ويتصدر منتخب الجزائر المجموعة بست نقاط ثم النيجر بنقطتين، ونقطة لكل من تنزانيا وأوغندا على التوالي.