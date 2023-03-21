فوزي لقجع: أتمنى تتويج الرجاء بدوري أبطال إفريقيا الموسم الحالي

الثلاثاء، 21 مارس 2023 - 18:36

كتب : FilGoal

الرجاء المغربي

يتمنى فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم تتويج فريق الرجاء بلقب دوري أبطال إفريقيا خلال الموسم الجاري.

وتحدث لقجع وفقا لموقع "البطولة" المغربي خلال اجتماع اتحاد الكرة المغربي وقال: "الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر إقامة كأس العالم للأندية في يونيو 2025 بمشاركة 32 فريقا".

وأردف "الأندية التي ستشارك في البطولة هي التي فاز بدوري الأبطال في السنوات الأربعة الأخيرة، والوداد ضمن مشاركته بشكل رسمي".

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وأكمل لقجع حديثه وفقا للتقرير المغربي "أتمنى صادقا تتويج الرجاء بلقب البطولة خلال الوسم الجاري ليتواجد رفقة الوداد في كأس العالم للأندية، ولم لا يضاف فريق مغربي آخر في السنة المقبلة".

وضمن الوداد بالفعل مشاركته في البطولة بعد تتويجه بها في سنة 2022.

وتأهل الرجاء والوداد رسميا تأهلهما لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا قبل جولة على ختام دور المجموعات.

لكن يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نص في إعلانه أنه حال تتويج أكثر من فريقين من نفس البلد بلقب المسابقة القارية فسيتم النظر لتصنيفهما لتحديد المتأهلين للبطولة.

دوري أبطال إفريقيا الرجاء
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