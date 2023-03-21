تقرير: شرط من ليفربول لتجديد تعاقد ميلنر

يقترب جيمس ميلنر لاعب وسط ليفربول من الرحيل عن صفوف الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري وبعد انتهاء تعاقده.

جيمس ميلنر النادي : ليفربول ليفربول

ولكن من الممكن أن يستمر المخضرم جيمس ملينر مع ليفربول في الموسم المقبل.

وذكر موقع "فوتبول إنسايدر" أن يورجن كلوب حريص على تجديد تعاقد جيمس ميلنر لمدة موسم واحد مع ليفربول.

في المقابل لن تتخذ إدارة ليفربول هذا القرار إلا إذا وافق ميلنر على تخفيض راتبه من أجل تجديد تعاقده.

وقبل نهاية الموسم الماضي وافق ميلنر على تجديد تعاقده لمدة موسم واحد مع تخفيض راتبه.

إذ يحصل الآن لاعب الوسط الإنجليزي على 60 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

ميلنر البالغ من العمر 37 عاما انضم لصفوف ليفربول في 2015 قادما من مانشستر سيتي.

ومع ليفربول لعب 321 مباراة سجل خلالها 26 هدفا وقدم 46 تمريرة حاسمة.

ويحتل ميلنر المركز الراعب في قائمة أكثر اللاعبين خوضا للمباريات في تاريخ الدوري الإنجليزي بريد 608 مباراة، خلف فرانك لامبارد وريان جيجز وجاريث باري.

ومع ليفربول فاز ميلنر بـ9 بطولات من بينها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي.