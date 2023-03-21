الهلال السوداني: نخاطب كاف بتهديدات جماهير الأهلي التي تنشر الكراهية

أعلن نادي الهلال السوداني عن مخاطبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لاتخاذ إجراءات الحفاظ على سلامة البعثة في القاهرة.

ويحل الهلال ضيفًا على الأهلي في القاهرة يوم 1 أبريل بالجولة السادسة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ونشر الهلال عبر صفحته الرسمية في فيسبوك:

"عقد مجلس إدارة نادي الهلال، اجتماعًا بمكتب المهندس الفاضل التوم التهامي، مساعد الرئيس، اليوم الثلاثاء، والذي ترأسه السيد هشام حسن السوباط، عبر تقنية "الفيديو كونفرنس"، وناقش المجلس الوضع الراهن بالنادي، وآخر المستجدات المتعلقة بفريق الكرة، والتحديات الكبيرة التي تنتظره في دور المجموعات بمسابقة أبطال إفريقيا، والبطولة العربية والدوري الممتاز.

وقرر المجلس مخاطبة الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف"، بواسطة الأمين العام للنادي، وإرفاق كافة الفيديوهات التي تصدر من جماهير الأهلي المصري، ضد نادي الهلال، والتي تدعوا إلى بث ونشر خطاب الكراهية، وإفراغ كرة القدم من معانيها السامية والرفيعة، وحث الاتحاد القاري على القيام بكافة الإجراءات التي تحفظ وتؤمن سلامة بعثة الهلال وجماهيره منذ الوصول إلى القاهرة وحتى المغادرة.

وأمن المجلس على مخاطبة الأمين العام لوزارة الخارجية لإخطار سفير السودان بالقاهرة، بمواعيد وصول البعثة، للقيام بكافة الإجراءات والاتصالات مع جهات الاختصاص، لحفظ أمن وسلامة البعثة وجماهير الهلال منذ الوصول إلى القاهرة وحتى المغادرة.

ووجه المجلس بدخول أعضاء فريق الكرة الأول في معسكر مغلق ابتداءً من الخامس والعشرين من شهر مارس الجاري، حتى المغادرة إلى القاهرة، وفي هذا الإطار ولأهمية المباراة كونها حاسمة ومفصلية، تقرر تواجد المجلس القرب من الجهازين الإداري والفني واللاعبين، وتقديم كافة أنواع الدعم والإسناد اللازم.

أسند مجلس إدارة نادي الهلال، رئاسة بعثته المتجهة إلى القاهرة لمواجهة الأهلي المصري، للدكتور حسن علي عيسى، الأمين العام للنادي.

كلف مجلس إدارة نادي الهلال، الدكتور حسن علي عيسى، الأمين العام، بتشكيل لجنة لمراجعة الهيكل الراتب للعاملين بالنادي".

وتعادل الهلال السوداني مع صنداونز بهدف لكل فريق، بينما فاز الأهلي على القطن الكاميروني بأربعة أهداف دون مقابل.

موقف المجموعة الحالي

1- صنداونز 11 نقطة - سجل 12 - استقبل 6 - فارق الأهداف +6

2- الهلال 10 نقاط - سجل 6 - استقبل 3 - فارق الأهداف +3

3- الأهلي 7 نقاط - سجل 11 - استقبل 8 - فارق الأهداف +3

4- القطن 0 نقطة - سجل 2 - استقبل 14 - فارق الأهداف -12

ماذا يحتاج الأهلي للصعود؟

يدخل الأهلي المباراة ولا بديل أمامه إلا الفوز من أجل الوصول للدور ربع النهائي.

ولكن هل فوز الأهلي بأي نتيجة سيكون كافيا للتأهل؟

اللوائح تقول:

حال تساوي ناديين في النقاط في المجموعات فإنه يتم الاحتكام إلى

1-عدد النقاط التي يحققها كل فريق في المواجهات المباشرة

2-فارق الأهداف في المباريات بين الفريقين

3-العدد الأكبر من الأهداف المسجلة خارج الأرض

4- فارق الأهداف في كل مباريات المجموعة

5- عدد الأهداف المسجلة في كل مباريات المجموعة

6-القرعة

-فوز الأهلي مع شباك نظيفة

إذا انتصر الأهلي بأي نتيجة دون استقبال أهداف فإنه سيضمن تأهله بشكل مباشر إلى الدور ربع النهائي حتى ولو بهدف دون مقابل مع تساوي الكفة في نقاط المواجهات المباشرة.

إذا فاز الأهلي بهدف دون مقابل فإن الكفة ستتساوى في فارق الأهداف في المباريات بين الفريقين ثم الأهداف المسجلة خارج الأرض، وسيتأهل الأهلي بفارق الأهداف في كل مباريات المجموعة (الأهلي +4 والهلال +2).

-حال استقبال الأهلي لأي هدف

إذا استقبل الأهلي أي هدف فسيكون وقتها بحاجة للفوز بفارق هدفين على أقل تقدير حتى يتفوق في فارق الأهداف في المواجهات المباشرة وتجنب اللجوء إلى عدد الأهداف المسجلة خارج الأرض والتي سيتفوق الهلال وقتها فيها بتسجيله هدفا في مرمى الأحمر.