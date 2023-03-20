قائمة مالاوي - حضور نجم أمم إفريقيا وغياب صانع معجزة 2008 أمام مصر

أعلن ماريو مارينيكا المدير الفني لمنتخب مالاوي عن قائمة من 27 لاعبًا لمواجهة مصر مرتين في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وشهدت القائمة حضور جون باندا لاعب وسط سونجو الموزمبيقي الذي هز شباك مصر سابقًا في مباراة ودية عام 2015.

ويحضر تشارليز بيترو مدافع بوتوساني المولودوفي ولاعب شيريف تيراسبول السابق.

ويظهر بيتر باندا جناح سيمبا التنزاني الذي ظهر في 3 مباريات بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

فيما يعد أخطر اسم هجومي هو جابادينيو مهانجو لاعب أمازولو الجنوب إفريقي الذي سجّل 3 أهداف في أمم إفريقيا الأخيرة، من ضمنها هدف رائع أمام المغرب.

أمّا أبرز غياب فهو المهاجم المخضرم تشيوكيبو مسويا صاحب الـ21 هدفًا دوليًا في 83 مباراة، وهو صانع هدف الانتصار التاريخي على مصر في يوليو 2008 بتصفيات أمم إفريقيا، كما شارك في كل مباريات بلاده بأمم إفريقيا 2010.

كما يغيب عن القائمة جيرالد فيري جونيور لاعب وسط الهلال السوداني الذي ظهر في مباراة الجولة الأولى لدور المجموعات أمام صنداونز.

وتحل مالاوي ضيفة على مصر يوم 24 مارس، ثم تستقبل الفراعنة يوم 28 مارس.

وحصدت مالاوي 3 نقاط في المجموعة الرابعة حتى اللحظة من فوزها على إثيوبيا في الجولة الأولى.

قائمة منتخب مالاوي:

حراسة المرمى: تشارليز ثوم (سيلفر سترايكرز) - برايتون مونثالي (بلو إيجلز) - كليفر نكونجولا (نياسا بيج بوليتس)

الدفاع: لاورانس تشازيا (مايتي موكرو واندررز) - بول ندلوفو (جامعة القوات المسلحة) - ميراكل جابيا (مايتي موكرو واندررز) - ستانلي سانودي (مايتي موكرو واندررز) - بليسينجز مبوكيرا (نياسا بيج بوليتس) - جوميزجاني تشيروا (نياسا بيج بوليتس) - أليك لونجو (نياسا بيج بوليتس) - دينيس تشيمبيزي (بلاك ليوباردز الجنوب إفريقي) - كيلفين كادزينجوي (سيفيل سيرفيس) - مارك فوديا (سيلفر سترايكرز)

الوسط: فرانك ويلارد (نياسا بيج بوليتس) - تشارليز بيترو (بوتوساني المولدوفي) - تشيمويمي إيدانا (سيلفر سترايكرز) - ياميكاني تشيستر (مايتي واندررز) - تشيكوتي تشيروا (ليد لايونز) - بيتر باندا (سيمبا التنزاني) - ميكيام مهوني (بلوز إيجلز) - جون باندا (سونجو الموزمبيقي) - فرانسيسكو مادينجا (جوانينج جالاكسي البوتسواني) - باتريك مواونجولو (نياسا بيج بوليتس)

الهجوم: جابادينيو مهانجو (أمازولو الجنوب إفريقي) - ستاين دافي (سيلفر سترايكرز) - كودا ميابا (بولوكواني سيتي الجنوب إفريقي) - جادي تشيروا (مايتي موكرو واندررز)