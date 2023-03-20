روبيرتو: برشلونة لم يحسم الدوري والجميع أصابه الجنون بعد هدف كيسي

عبر سيرجي روبيرتو لاعب وسط برشلونة عن سعادته بالفوز بالكلاسيكو أمام ريال مدريد وتوسيع فريقه لفارق النقاط مع الملكي في الدوري الإسباني.

وقال روبيرتو عقب المباراة بسؤاله عن هل حسم برشلونة الدوري؟: "لا يمنك قول ذلك أبدا هناك العديد من المباريات المتبقية ولا يمكن استبعاد ريال مدريد من المنافسة".

وأضاف "يسعدني مساعدة فريقي في تحقيق الفوز خلال الكلاسيكو والجميع أصابه الجنون بهذا الانتصار".

وواصل "لم ندرك أن هدف أسينسيو كان تسللا، ثم جاء هدف فرانك كيسي وكان شعوره أفضل قليلا".

وأكمل "الشيء المهم هو أن تسجل أيا كان من يلعب وأن تحاول دائما تقديم أفضل ما لديك، كلانا سجل أنا وكيسي وفي النهاية هو انتصار جماعي ونحن سجلنا الأهداف فقط".

واستمر في تصريحاته "سعيد جدا بالاستمرار في برشلونة طوال حياتي وممتن جدا للمدرب تشافي على ثقته في ولرئيس النادي ومجلس الإدارة وسعيد لأنني قادر على مساعدة الفريق".

وأتم "حان وقت الاستراحة والراحة والعودة أقوى".

وقاد فرانك كيسي لاعب وسط برشلونة فريقه لتحقيق فوزا قاتلا في الكلاسيكو على غريمه التقليدي ريال مدريد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 26 في الدوري الإسباني. (طالع التفاصيل)

وبعد الفوز الذي حققه برشلونة على ريال مدريد بملعب كامب نو، رفع رصيده إلى النقطة 68 في صدارة الترتيب.

ووسع الفارق مع ريال مدريد إلى 12 نقطة والذي يظل في المركز الثاني برصيد 56 نقطة.

ثنائية فوز برشلونة سجلها كل من سيرجي روبيرتو وبديله فرانك كيسي، وجاء هدف ريال مدريد عن طريق رونالد أراوخو مدافع برشلونة بالخطأ في مرماه.