بالهدف رقم 3000.. لدغة كيسي تقود برشلونة لفوز قاتل في الكلاسيكو على ريال مدريد

قاد فرانك كيسي لاعب وسط برشلونة فريقه لتحقيق فوزا قاتلا في الكلاسيكو على غريمه التقليدي ريال مدريد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 26 في الدوري الإسباني.

وبعد الفوز الذي حققه برشلونة على ريال مدريد بملعب كامب نو، رفع رصيده إلى النقطة 68 في صدارة الترتيب.

ووسع الفارق مع ريال مدريد إلى 12 نقطة والذي يظل في المركز الثاني برصيد 56 نقطة.

ثنائية فوز برشلونة سجلها كل من سيرجي روبيرتو وفرانك كيسي، وجاء هدف ريال مدريد عن طريق رونالد أراوخو مدافع برشلونة بالخطأ في مرماه.

الهدف 3000

ويعد هدف فرانك كيسي هو رقم 3000 لبرشلونة على ملعب كامب نو في مختلف البطولات.

ووصل برشلونة للفوز رقم 100 في الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

وصف المباراة

بدأت المباراة بمحاولة مبكرة من برشلونة وأطلق ليفاندوفسكي تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن تيبو كورتوا تصدى لها ببراعة.

ومن جديد أرسل سيرجيو بوسكيتس تمريرة طويلة إلى رافينيا الذي قابلها بضربة رأسية مباشرة ولكن أيضا كورتوا تصدى لها وأبعدها عن المرمى.

ورد ريال مدريد بانطلاقة من فينيسيوس جونيور من ناحية اليسار ومر من جول كوندي ثم لعب عرضية اصطدمت برأس رونالد أراوخو وغيرت مسارها نحو مرمى تير شتيجن مسجلا الهدف الأول للملكي في الدقيقة 9.

عقب الهدف اندفع برشلونة بقوة في محاولة لإحراز التعادل ووصلت الكرة إلى ليفاندوفسكي داخل منطقة الجزاء وقبل أن يسدد تدخل معه دفاع ريال مدريد بنجاح.

ومن ركلة ركنية وصلت الكرة إلى كريستينسن الذي لعبها بكعب القدم لكن كورتوا أمسك بها بسهولة.

وأطلق رافينيا تسديدة قوية من ناحية اليمين لكن كورتوا تصدى لها ببراعة وأبعدها إلى ركنية.

هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة

وأسفرت محاولات برشلونة المتتالية على مرمى ريال مدريد عن هدف التعادل في الدقيقة 45 بقدم سيرجيو روبيرتو.

وسدد رافينيا كرة اصطدمت في الدفاع وارتدت إلى سيرجيو روبيرتو الذي تابعها من جديد بتسديدة على يمين كورتوا مسجلا هدف التعادل.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

الشوط الثاني

وبدأ الشوط الثاني بضغط قوي من برشلونة ومحاولات مستمرة على مرمى ريال مدريد في محاولة لتسجيل الهدف الثاني.

وسدد ليفاندوفسكي كرة بالقدم اليسرى من أمام منطقة الجزاء أبعدها كورتوا إلى ركنية.

وشارك الثنائي رودريجو وفيرلاند ميندي بدلا من ناتشو وتونس كروس في الدقيقة 63 وأولى تبديلات كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد.

وأهدر ليفاندوفسكي فرصة سهلة لإضافة الهدف الثاني بعد عرضية من بوسكيتس لكنه سدد الكرة بتسديدة مقصية مباشرة أعلى العارضة.

ودخل الثلاثي تشواميني وماركو أسينسيو وداني سيبايوس وغادر كل من كامافينجا ومودريتش وفالفيردي.

هدف قاتل والفيديو يتدخل

وسجل البديل ماركو أسينسيو الهدف الثاني لريال مدريد بتسديدة للكرة بعد عرضية من داني كارفاخال.

وتوقف اللعب لمراجهة اللعبة قبل أن يعلن الحكم إلغاء الهدف بسبب التسلل.

هدف قاتل

ومن هجمة مرتدة قادها ليفاندوفسكي مرر الكرة بكعب القدم إلى أليخاندرو بالدي الذي أرسل عرضية أرضية قابلها فرانك كيسي بتسديدة في شباك كورتوا مسجلا هدف فوز برشلونة في الدقيقة 92.

وفي الوقت المتبقي من المباراة حاول ريال مدريد تسجيل التعادل ولكن دون جدوى، لينتهي الكلاسيكو بفوز برشلونة.