أرتيتا: ساكا يشعر بخيبة أمل بعدما لم يسجل "هاتريك" أمام كريستال بالاس

عبر ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال عن شعوره بالرضا بعد فوز فريقه على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي.

بوكايو ساكا النادي : أرسنال أرسنال

وفاز أرسنال على كريستال بالاس برباعية مقابل هدف في الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وقال أرتيتا عقب المباراة لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي: "لكي تكون في القمة يجب أن تتواجد في كل الأوقات وهذه المجموعة من اللاعبين على استعداد للقيام بذلك".

وأضاف "سعيد برغبة الفريق في اللعب بقوة رغم الإصابات التي نعاني منها وأثرت علينا".

وواصل "أشعر بالرضا عن أداء الفريق بعد علامات الاستفهام التي دارت حول الفريق وكيفية عودته للانتصارات بعد الخروج من الدوري الأوروبي".

وأكمل "بعدما أهدر مارتينلي ركلة الترجيح أمام سبورتنج لشبونة سألته ليلة المباراة عن حالته وقال لي أريد أن أكون في الفريق".

وأتم تصريحاته "ساكا أصيب بخيبة أمل لعدم تسجيله ثلاثية، هذا هو ما نحتاجه وأن يكون لاعبينا في المقدمة دائما وأن يصنعوا الفارق واليوم فعلوا ذلك مرة أخرى".