أرتيتا: ساكا يشعر بخيبة أمل بعدما لم يسجل "هاتريك" أمام كريستال بالاس

الأحد، 19 مارس 2023 - 19:05

كتب : FilGoal

مايكل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال

عبر ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال عن شعوره بالرضا بعد فوز فريقه على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي.

بوكايو ساكا

النادي : أرسنال

أرسنال

وفاز أرسنال على كريستال بالاس برباعية مقابل هدف في الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وقال أرتيتا عقب المباراة لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي: "لكي تكون في القمة يجب أن تتواجد في كل الأوقات وهذه المجموعة من اللاعبين على استعداد للقيام بذلك".

أخبار متعلقة:
دربي منتظر في النهائي.. قرعة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ثنائية كفارا وأوسيمين لا تتوقف.. نابولي يكتسح تورينو برباعية ويقترب من لقب الدوري السادس على التوالي.. أرسنال يواصل التمسك بالصدارة ويضرب كريستال بالاس برباعية

وأضاف "سعيد برغبة الفريق في اللعب بقوة رغم الإصابات التي نعاني منها وأثرت علينا".

وواصل "أشعر بالرضا عن أداء الفريق بعد علامات الاستفهام التي دارت حول الفريق وكيفية عودته للانتصارات بعد الخروج من الدوري الأوروبي".

وأكمل "بعدما أهدر مارتينلي ركلة الترجيح أمام سبورتنج لشبونة سألته ليلة المباراة عن حالته وقال لي أريد أن أكون في الفريق".

وأتم تصريحاته "ساكا أصيب بخيبة أمل لعدم تسجيله ثلاثية، هذا هو ما نحتاجه وأن يكون لاعبينا في المقدمة دائما وأن يصنعوا الفارق واليوم فعلوا ذلك مرة أخرى".

أرسنال أرتتيا الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
السادس على التوالي.. أرسنال يواصل التمسك بالصدارة ويضرب كريستال بالاس برباعية انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (4)-(1) كريستال بالاس.. فوز المدفعجية تشكيل أرسنال - جيسوس على دكة البدلاء.. وهولدينج يعوض ساليبا أرتيتا: مواجهة كريستال بالاس هي الأهم في الموسم تقرير: إنتر ودورتموند يتنافسان على ضم نابي كيتا مجانا جوارديولا يتحدث عن المنافسة على 3 ألقاب جوارديولا ساخرا: أخرجت هالاند كي لا يحطم رقم ميسي اهتزاز تشيلسي المحلي يتواصل بتعادل قاتل أمام إيفرتون
أخر الأخبار
أرتيتا: ساكا يشعر بخيبة أمل بعدما لم يسجل "هاتريك" أمام كريستال بالاس 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الدرجة الثانية - هزيمة جمهورية شبين تحافظ لـ طنطا على صدارة مجموعة بحري قبل التوقف 39 دقيقة | الدرجة الثانية
دربي منتظر في النهائي.. قرعة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
بتعادل قاتل.. إمام عاشور يخسر فرصة المنافسة على لقب الدوري الدنماركي مع ميتيلاند 59 دقيقة | المحترفون
ثنائية كفارا وأوسيمين لا تتوقف.. نابولي يكتسح تورينو برباعية ويقترب من لقب الدوري ساعة | الكرة الأوروبية
السادس على التوالي.. أرسنال يواصل التمسك بالصدارة ويضرب كريستال بالاس برباعية ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر الكونفدرالية - فيوتشر (1)-(0) كارا.. الشوط الثاني ساعة | الكرة الإفريقية
تشكيل فيوتشر - ناصر ماهر أساسي أمام كارا.. والسعيد على مقاعد البدلاء ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 شباك نظيفة أو فارق هدفين.. سيناريوهات تأهل الأهلي لربع نهائي إفريقيا أمام الهلال 2 انتهت مجموعة الأهلي – الهلال (1) - (1) صنداونز.. تعادل لمصلحة الأهلي 3 قرعة دوري أبطال أوروبا - قمة إيطالية وسيتي ضد بايرن.. ونصف نهائي ناري 4 سيناريوهات تأهل الأهلي - مصيره ليس بيده ولكن.. والخروج لا يزال واردا إن تعادل الهلال