السادس على التوالي.. أرسنال يواصل التمسك بالصدارة ويضرب كريستال بالاس برباعية

حقق أرسنال الانتصار السادس على التوالي له في الدوري الإنجليزي وفاز على كريستال بالاس برباعية مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 28 من المسابقة والتي أقيمت بملعب الإمارات.

بوكايو ساكا النادي : أرسنال أرسنال

ورفع أرسنال رصيده إلى النقطة 69 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني والذي لا يزال متبقي له مباراة.

بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند النقطة 27 في المركز الـ12.

وقاد باتريك ماكارثي كريستال بالاس في المباراة بشكل مؤقت بعد إقالة المدرب السابق باتريك فييرا.

ولم يحقق كريستال بالاس أي فوز خلال آخر 12 مباراة له في الدوري الإنجليزي، وكان الانتصار الأخير أمام بورنموث في شهر ديسمبر من العام الماضي.

وصف المباراة

تقدم أرسنال في الدقيقة 28 عن طريق البرازيلي جابريال مارتينلي بعدما حول عرضية ساكا إلى شباك كريستال بالاس.

وأضاف بوكايو ساكا الهدف الثاني بنفسه في الدقيقة 43 بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

لينتهي الشوط الأول بتقدم أرسنال بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني أضاف أرسنال الهدف الثالث بقدم جرانيت تشاكا في الدقيقة 55 بعدما تلقى تمريرة بينية من تروسارد وضعته أمام المرمى.

وأخيرا نجح كريستال بالاس في تسجيل أول هدف له منذ 5 مباريات في الدوري الإنجليزي في الدقيقة 63 بقدم جيفري شلوب.

ومرت 4 مباريات على كريستال بالاس دون أن يسجل أي أهداف في الدوري الإنجليزي، وكان آخر هدف للفريق في شباك برينتفورد.

وجاء الهدف بمتابعة للكرة من داخل منطقة الجزاء بعد ركلة ركنية.

وشارك جابريال جيسوس في الدقيقة 65 من المباراة بدلا للبلجيكي تروسارد.

وأهدر ويلفريد زاها فرصة إضافة الهدف الثاني لكريستال بالاس في الدقيقة 72 بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء مرت جوار المرمى.

وأنهى ساكا المباراة في الدقيقة 74 بعدما سجل الهدف الرابع بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من كيران تيرني.

لتنتهي المباراة بفوز أرسنال برباعية مقابل هدف.