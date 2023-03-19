مباشر الكونفدرالية - فيوتشر (0)-(0) كارا.. فرصة خطيرة من باسم علي
الأحد، 19 مارس 2023 - 17:49
كتب : FilGoal
يستضيف فيوتشر فريق كارا ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.
ويحتل فيوتشر المركز الثالث برصيد 5 نقاط وبفارق ثلاث نقاط عن الصدارة، بينما يتذيل كارا التدريب بنقطة واحدة.
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ق 25: فرصة خطيرة من باسم علي
ق 18: خروج محمود رزق ونزول علي الفيل
ق 8: الأول يضيع
انطلاق المباراة
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