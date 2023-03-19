مباشر الكونفدرالية - فيوتشر (0)-(0) كارا.. فرصة خطيرة من باسم علي

يستضيف فيوتشر فريق كارا ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

ويحتل فيوتشر المركز الثالث برصيد 5 نقاط وبفارق ثلاث نقاط عن الصدارة، بينما يتذيل كارا التدريب بنقطة واحدة.

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ق 25: فرصة خطيرة من باسم علي

ق 18: خروج محمود رزق ونزول علي الفيل

ق 8: الأول يضيع

انطلاق المباراة