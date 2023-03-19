تغيير موعد مباراة الجيش الملكي وبيراميدز للمرة الثانية

الأحد، 19 مارس 2023 - 14:15

كتب : FilGoal

بيراميدز ضد أسكو كارا - الكونفدرالية

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بعثة نادي بيراميدز بإجراء تغييرا جديدا على موعد مباراة الفريق ضد الجيش الملكي المغربي.

ويلعب بيراميدز مساء اليوم مع الجيش الملكي في الجولة الخامسة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكانت السلطات المغربية قد قررت تعديل موعد المباراة بسبب تغيير التوقيت المغربي في شهر رمضان لتبدأ في الساعة العاشرة بدلا من التاسعة.

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وقرر كاف إعادة المباراة إلى موعدها السابق لتبدأ في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة بسبب مواعيد البث الفضائي.

وتقام المباراة اليوم الأحد على استاد الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط.

ويفتقد بيراميدز كل من بلاتي توريه وفخري لاكاي ورمضان صبحي وإسلام عيسى.

وجاءت غيابات بيراميدز للأسباب الآتية:

- رمضان صبحي بسبب عدم الجاهزية الفنية بعدما شعر ببعض الآلام في موضع الإصابة وخضع لآشعة وفضل الجهاز الفني استبعاده من رحلة المغرب لمواصلة تدريبات التأهيل في القاهرة.

- بلاتي توريه بسبب الإيقاف لحصوله على بطاقة صفراء ثالثة أمام أسكو كارا التوجولي.

- فاخري لاكاي بسبب الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية ويغيب لمدة ما يقرب من ستة أسابيع.

- إسلام عيسى بسبب نزلة برد شديدة وغيابه عن التدريب الأخير.

ويتصدر بيراميدز المجموعة برصيد 8 نقاط ويليه الجيش الملكي في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة.

بينما يحتل فيوتشر المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

لمعرفة سيناريوهات التأهل من المجموعة.(من هنا)

الجيش الملكي بيراميدز كأس الكونفدرالية الإفريقية
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