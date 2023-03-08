سيناريوهات مجموعة بيراميدز وفيوتشر - تأهل ثنائي مصر لا يزال قائما

اشتعل صراع التأهل في المجموعة الثالثة من منافسات الكونفدرالية بين فرق بيراميدز والجيش الملكي وفيوتشر.

ويتذيل كارا التوجولي جدول الترتيب ويفقد حظوظه في التأهل إلى ربع النهائي.

ولا تزال فرص تأهل الثنائي المصري بيراميدز وفيوتشر قائمة قبل جولتين من النهاية.

ونجح بيراميدز في تحقيق الفوز خارج ملعبه على كارا التوجولي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

بينما حقق فيوتشر فوزه الأول في المجموعة بعد الفوز على الجيش الملكي بهدفين دون مقابل.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الملكي المغربي بينما يستضيف فيوتشر فريق كارا ضمن منافسات الجولة الخامسة المقبلة من دور المجموعات.

وبات موقف المجموعة الحالي كالآتي:

1- بيراميدز 8 نقاط

2- الجيش الملكي 7 نقاط

3- فيوتشر 5 نقاط

4- كارا نقطة واحدة

سيناريوهات التأهل من المجموعة:

- الثنائي المصري

لا بديل عن فوز فيوتشر على فريق كارا في الجولة المقبلة ليرفع رصيده إلى 8 نقاط، وحال حقق بيراميدز فوزا جديدا خارج الديار يتأهل رسميا إلى ربع النهائي بعدما رفع رصيده إلى 11 نقطة.

في تلك الحالة ينتظر فيوتشر تعثر الجيش الملكي بالخسارة أمام كارا ليتأهل رسميا من الجولة الختامية، أو يحقق فيوتشر الفوز على بيراميدز ويتأهل الثنائي المصري سويا إلى ربع النهائي.

وهناك حالة أخرى لتأهل الثنائي المصري وهي تعادل بيراميدز مع الجيش الملكي ليصبح رصيد بيراميدز 9 نقاط والجيش الملكي 8 نقاط مع فوز فيوتشر الذي يتساوى وقتها مع الفريق المغربي.

يصعد بيراميدز رفقة فيوتشر في هذه الحالة إذا تعادل الفريقان سويا في الجولة الأخيرة مع خسارة الجيش الملكي من كارا، أو حال فاز بيراميدز وخسر الجيش الملكي وكان فارق الأهداف لصالح فيوتشر.

- تأهل فريق مصري مع الجيش الملكي

يحسم الجيش الملكي تأهله رسميا حال حقق الفوز على بيراميدز يف الجولة المقبلة إذ يرتفع رصيده إلى 10 نقاط وفي تلك الحالة سيكون من المستحيل أن يتخطى الثنائي فيوتشر وبيراميدز ذلك سويا.

في تلك الحالة تصبح مواجهة فيوتشر ضد بيراميدز في الجولة الختامية مصيرية لتأهل أحد الفريقين.

ويتأهل الفائز من تلك المواجهة بصورة رسمية رفقة الجيش الملكي إلى ربع النهائي.

- حالة خاصة

لا يزال هناك حالة خاصة قد تشهدها المجموعة وهي تساوي فريقا فيوتشر وبيراميدز في النقاط مع نهاية دور المجموعات.

ويحدث ذلك حال تغلب فيوتشر على كارا مع خسارة بيراميدز من الجيش الملكي، وقتها يتساوى الفريقان برصيد 8 نقاط لكل منهما.

وحال تعادل الفريقان في الجولة الختامية يصبح رصيد كل منهما 9 نقاط ويتم فصل المتأهل عن طريق المواجهات المباشرة.

ففي حال تعادل الفريقان بهدفين لكل منهما أو أكثر من ذلك يتأهل وقتها فيوتشر بسبب التعادل بهدف لكل منهما في مباراة الدور الأول على ملعب السلام، أما في حال التعادل السلبي يتأهل بيراميدز بسبب أفضلية التعادل بهدف لكل منهما ذهابا.

وتقام الجولة الختامية بين الفريقين على ملعب الدفاع الجوي معقل فريق بيراميدز.

بينما في حال تعادل الفريقان بهدف لكل منهما مثل نتيجة الذهاب يتم اللجوء وقتها إلى فارق الأهداف ويتأهل صاحب الأفضلية في فارق الأهداف.

ويتفوق بيراميدز حتى الآن في فارق الأهداف بعد تفوقه على كارا إذ سجل الفريق ثمانية أهداف واستقبل أربعة آخرين، بينما فيوتشر فقد سجل أربعة أهداف واستقبل مثلهم عقب مرور أربع جولات.