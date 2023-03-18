بسبب "توقيت رمضان".. تعديل موعد انطلاق مباراة بيراميدز أمام الجيش الملكي

تسبب تعديل السلطات المغربية للتوقيت في البلاد مع حلول شهر رمضان المبارك، في تأخير انطلاق مباراة الجيش الملكي المغربي وبيراميدز في خامس جولات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وبذلك تنطلق المباراة في العاشرة مساء بدلا من التاسعة بتوقيت القاهرة.

وتقام المباراة يوم الأحد 19 مارس على استاد الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط.

وقررت السلطات المغربية تأخير الساعة في البلاد لمدة ساعة بداية من منتصف الليل، ليكون فارق التوقيت بين القاهرة والرباط ساعتين بدلا من ساعة واحدة.

وستكون المواجهة في الثامنة بتوقيت الرباط العاصمة المغربية، والعاشرة بتوقيت القاهرة.

ويفتقد بيراميدز كل من بلاتي توريه وفخري لاكاي ورمضان صبحي وإسلام عيسى.

وجاءت غيابات بيراميدز للأسباب الآتية:

- رمضان صبحي بسبب عدم الجاهزية الفنية بعدما شعر ببعض الآلام في موضع الإصابة وخضع لآشعة وفضل الجهاز الفني استبعاده من رحلة المغرب لمواصلة تدريبات التأهيل في القاهرة.

- بلاتي توريه بسبب الإيقاف لحصوله على بطاقة صفراء ثالثة أمام أسكو كارا التوجولي.

- فاخري لاكاي بسبب الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية ويغيب لمدة ما يقرب من ستة أسابيع.

- إسلام عيسى بسبب نزلة برد شديدة وغيابه عن التدريب الأخير.

ويتصدر بيراميدز المجموعة برصيد 8 نقاط ويليه الجيش الملكي في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة.

بينما يحتل فيوتشر المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

لمعرفة سيناريوهات التأهل من المجموعة.(من هنا)