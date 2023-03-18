الشيبي: مواجهة الجيش الملكي لها ذكريات خاصة.. وأتمنى العودة للقاهرة بالـ 3 نقاط

يخوض محمد الشيبي مدافع بيراميدز مباراة خاصة عندما يلتقي الجيش الملكي فريقه السابق.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الملكي في التاسعة من مساء الأحد على استاد الأمير مولاي عبد الله بالرباط، في خامس جولات دور المجموعات لكأس الكونفدرالية، في مباراة الفوز بها يعني التأهل في صدارة المجموعة.

وقال الشيبي خلال المؤتمر الصحفي: "المباراة لها ذكريات خاصة بالنسبة لي كوني أواجه فريقي السابق وسألعب أمام جماهير اعتدت اللعب أمامها خلال السنوات الماضية".

وأضاف "في النهاية أنا حاليا لاعب محترف في صفوف بيراميدز، وانتمائي للفريق الذي ألعب في صفوفه متمنيا أن نحقق الانتصار وأن نعود للقاهرة بالثلاث نقاط والتأهل وصدارة المجموعة".

وواصل "أعلم جيدا مدى صعوبة المباراة في ظل معرفتي بجميع عناصر الجيش الملكي ومدى قوتهم وكذلك الدعم الجماهيري الكبير المتوقع في ملعب الأمير مولاي عبد الله".

وأضاف "ولكن في النهاية بيراميدز فريق كبير ويمتلك أفضل العناصر والخبرات ولدينا هدف واحد وهو الفوز وحصد الثلاث نقاط وبطاقة التأهل للدور التالي في البطولة التي نسعى الفريق لحصد لقبها في النهاية".

وأتم "الفريق جاهز وسعيد بالعودة مرة أخرى بعد غياب طويل بسبب الإصابة وأسعى للتعويض ومساعدة بيراميدز في حجز مكانه بالأدوار التالية من البطولة".

وعاد الشيبي لقائمة بيراميدز بعد تعافيه من الإصابة.

وجاءت قائمة بيراميدز كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد دعدور.

الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - أسامة جلال - محمد حمدي - كريم حافظ - أحمد توفيق- أحمد فتحي.

الوسط: وليد الكرتي - عبد الله السعيد - هشام محمد - محمد صادق - محمود دونجا - محمود صابر - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي.

الهجوم: فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الملكي مساء الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات.

ويتصدر بيراميدز المجموعة برصيد 8 نقاط ويليه الجيش الملكي في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة.

بينما يحتل فيوتشر المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

لمعرفة سيناريوهات التأهل من المجموعة. (من هنا)