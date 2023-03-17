للمرة الأولى منذ 10 أشهر.. بيرسي تاو يسجل ويصنع مع الأهلي

الجمعة، 17 مارس 2023 - 19:39

كتب : FilGoal

الأهلي ضد القطن

تألق الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب الأهلي في مواجهة القطن الكاميروني ضمن منافسات الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وصنع بيرسي تاو الهدفين الثاني والثالث لمحمود عبد المنعم كهربا في الدقيقتين 29 و51.

فيما أضاف تاو الهدف الرابع بنفسه في الدقيقة 54 بتسديدة رائعة.

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هذا كان خامس أهداف تاو مع الأهلي في دوري أبطال إفريقيا، والثاني في النسخة الحالية.

إجمالا وصل تاو إلى 8 أهداف في دوري أبطال إفريقيا، حيث كان قد سجل 3 أهداف مع ماميلودي صنداونز.

وصنع تاو أول هدفين له في النسخة الحالية، ليرفع رصيده إلى 7 تمريرات حاسمة مع الأهلي، و11 إجمالا في دوري أبطال إفريقيا (4 مع صنداونز).

وجمع تاو بين التسجيل والصناعة للمرة الأولى منذ 7 مايو 2022، حين سجل هدفين وصنع هدفا في فوز الأهلي على وفاق سطيف الجزائري 4-0 في نصف نهائي دوري الأبطال.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا القطن بيرسي تاو
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