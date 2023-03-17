مؤتمر نبيل معلول: سيطرنا على مواجهة المريخ.. وهدفنا صدارة المجموعة

يرى نبيل معلول مدرب الترجي أن فريقه سيطر على مواجهة المريخ رغم تسجيل الفريق السوداني هدف التعادل في الوقت القاتل.

وتعادل الترجي مع المريخ بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة بدور المجموعات.

ورفع الترجي رصيده إلى 10 نقاط ليضمن رسميا التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال معلول في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "سيطرنا على معظم مجريات مباراة المريخ ولم نمنحهم الفرصة لدخول المباراة بعدما تحكمنا في وسط الملعب. أشكر اللاعبين على روحهم القتالية وانضباطهم التكتيكي".

وأضاف " كنا نعلم أن المنافس سيضغط بقوة خلال الدقائق الأخيرة ولكنه نجح في تحقيق التعادل. أبارك لجماهير الترجي التأهل وسنلعب من أجل صدارة المجموعة".

واختتم " المريخ قدم مستويات مميزة خلال منافسات المجموعة الصعبة. أشركنا 4 لاعبين صغار السن في مباراة اليوم وهذه المباريات هي من تصنع شخصية اللاعب".

وسجل الترجي هدف من خطأ فادح عن طريق محمد علي بن حمودة الذي استغل رمية جانبية نفذت من المريخ دون تركيز من الدفاع وسدد كرة قوية في الشباك عند الدقيقة 23.

فيما نجح باولو سيرجيو لاعب المريخ في تسجيل هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ورفع المريخ رصيده إلى 5 نقاط ليحتفظ بحظوظه حتى الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وتقام مساء اليوم الجمعة مباراة شباب بلوزداد صاحب المركز الثاني برصيد 6 نقاط امام الزمالك صاحب المركز الرابع برصيد 4 نقاط.