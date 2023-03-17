تشكيل الأهلي - كهربا يقود الهجوم.. والسولية ومروان عطية في الوسط ضد القطن

يقود محمود عبد المنعم "كهربا" هجوم الأهلي في مواجهة القطن الكاميروني بالجولة الخامسة من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على القطن في ملعب أوميني سبورت بمدينة جاروا وتبدأ المباراة في السادسة مساءً.

ويبدأ رامي ربيعة في خط الدفاع في ظل غياب ياسر إبراهيم بسبب الإصابة.

وأجرى مارسيل كولر 6 تغييرات عن التشكيل الذي بدأ مباراة صنداونز الأسبوع الماضي في الجولة الرابعة.

فيبدأ رامي ربيعة وعمرو السولية ومروان عطية وأحمد عبد القادر ومحمد مجدي "أفشة" ومحمود "كهربا" بدلا من ياسر إبراهيم وأليو ديانج وحمدي فتحي وطاهر محمد طاهر وأحمد قندوسي ومحمد شريف.

وجاء تشكيل الأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني ـ رامي ربيعة ـ محمد عبد المنعم ـ علي معلول.

الوسط: عمرو السولية ـ مروان عطية

أمامهما: أحمد عبد القادر ـ محمد مجدي "أفشة" - بيرسي تاو

الهجوم: محمود كهربا.

Starting Line-up for Coton Sport 💪 pic.twitter.com/8z0U3EPEuc — Al Ahly SC 🇬🇧 (@AlAhlyEnglish) March 17, 2023

ويحتاج الأهلي لتحقيق الفوز من أجل الإبقاء على حظوظه في التأهل لربع النهائي. (طالع سيناريوهات تأهل الأهلي)