سيناريوهات تأهل الأهلي - لا بديل عن الفوز في المباراتين.. وانتظار نتيجة الهلال وصنداونز

باتت حظوظ الأهلي في المنافسة على بطاقتي الصعود من المجموعة الثانية لدوري أبطال إفريقيا قائمة ولكن بشكل ضعيف، والتي تضم الأهلي وصنداونز والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

جاء بذلك بعد خسارة الأهلي خارد قواعده ضد صنداونز بنتيجة 4-2 وفوز الهلال السوداني على القطن الكاميروني بهدفين دون رد في الجولة الرابعة.

وأصبح ترتيب المجموعة كالآتي بعد نهاية الجولة الرابعة:

صنداونز الجنوب إفريقي 10 نقاط

الهلال السوداني 9 نقاط

الأهلي 4 نقاط

القطن الكاميروني دون نقاط

ولا تزال فرصة الأهلي في التأهل قائمة بشرط الفوز على القطن الكاميروني والهلال السوداني ليصل وقتها رصيده للنقطة العاشرة.

ويقدم لكم FilGoal.com سيناريوهات تأهل الأهلي من المجموعة إلى دور الثمانية:

أصبح طريق الأهلي للتأهل أكثر صعوبة لأن رصيده توقف عند النقطة 4.

ومع اعتبار فوز الأهلي على القطن والهلال سيصل رصيده إلى النقطة 10.

وهنا يكون مصير الأهلي مرتبط بنتيجة مباراة الهلال مع صنداونز في السودان.

فوز الهلال يعني توديع الأهلي من دور المجموعات.

وقتها سيكون لابد من عدم فوز الهلال من أجل استمرار فرص تأهل الأهلي.

حينها سيكون الأهلي أمام خيارين هما:

خسارة الفريق السوداني

ستعني توقف رصيده عند النقطة 9 وهذا أقصى عدد من النقاط الذي سيصل له (مع فوز الأهلي عليه في المباراة الختامية) وحينها سيتفوق عليه الأحمر بفارق نقطة واحدة.

تعادل الفريق السوداني

سينهي الهلال المجموعة برصيد 10 نقاط، وقتها سيكون الأهلي مطالب بالفوز على الهلال بفارق هدفين على الأقل في الجولة الأخيرة لحسم التأهل بالتفوق في المواجهات المباشرة.