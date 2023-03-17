الأهلي ضد القطن.. الأحمر لا يخسر في جاروا ومواجهة تفتح طريقا للنهائي

لا يعرف الأهلي الخسارة من القطن الكاميروني في ملعبه بمدينة جاروا، قبل لقاء اليوم الحاسم في دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي للقاء القطن الكاميروني في الجولة الخامسة من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا بملعب أوميني سبورت في مدينة جاروا.

ويحتاج الأهلي لتحقيق الفوز من أجل الإبقاء على حظوظه في التأهل لربع النهائي. (طالع سيناريوهات تأهل الأهلي)

وسبق أن خاض الأهلي 6 مباريات على الأراضي الكاميرونية في مشواره القاري.

خسر الأهلي مرتين فقط وكلاهما من كانون ياوندي.

لكن في مواجهة القطن الكاميروني لا يخسر الأهلي بل ويجد طريقه حتى نهائي المسابقة.

فكيف كانت نتائج الأهلي في الكاميرون إفريقيًا؟

الظهور الأول في العاصمة ياوندي جاء في 1983.

الخسارة من كانون ياوندي 1-0 في إياب ربع نهائي كأس إفريقيا للأندية الأبطال 1983.

نتيجة لم تؤثر على تأهل الأهلي الذي تفوق ذهابا بنتيجة 5-0 بفضل هاتريك زكريا ناصف ومصطفى عبده وخالد جاد الله.

الأهلي خسر اللقب في النهاية أمام أشانتي كوتوكو في النهاية.

في الموسم التالي التقى الفريقان مجددا لكن في نهائي كأس الكؤوس الإفريقية 1984.

انتصر الأهلي في القاهرة بفضل هدف مجدي عبد الغني وخسر إيابا بنفس النتيجة.

وحسمت ركلات الترجيح فوز الأهلي باللقب.

أمام القطن

بدءا من نسخة 2008 لم يلتق الأهلي سوى مع القطن من الكاميرون في المسابقات القارية.

فاز الأهلي على القطن في نهائي نسخة 2008 ذهابا في استاد القاهرة بفضل ثنائية وائل جمعة والأنجولي أمادو فلافيو.

وفي الإياب بجاروا فرض التعادل بنتيجة 2-2 بعدما سجل أحمد حسن وشادي محمد.

وحقق الأهلي لقبه السابع في البطولة.

التقى الفريقان مجددا في نصف نهائي دوري الأبطال 2013.

تعادل الأهلي في الكاميرون 1-1 بفضل هدف محمد أبو تريكة في مباراة استكملت في اليوم التالي بسبب هطول الأمطار بغزارة.

وفي الإياب تكررت النتيجة وفاز الأهلي بركلات الترجيح 7-6.

وحقق الأهلي لقبه الثامن في البطولة بعد الفوز على أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي في النهائي.

بعد عام واحد تكررت المواجهة لكن في نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

فاز الأهلي ذهابا بهدف وليد سليمان في الكاميرون.

وفي الإياب انتصر بنتيجة 2-1 بثنائية موسى يدان وعمرو جمال.

وانتهت البطولة بفوز الأهلي بلقب الكونفدرالية للمرة الأولى والوحيدة في تاريخه بالتتويج على حساب سيوي سبورت.

وأخيرا التقى الفريقان في دور المجموعات من نسخة 2017 بدوري الأبطال.

فاز الأهلي في جاروا بثنائية جونيور أجاي ومؤمن زكريا.

وفي الإياب بالقاهرة فاز الأهلي بثنائية عمرو جمال وهدف عبد الله السعيد 3-1.

تأهل الأهلي للنهائي لكنه خسر اللقب حينها ضد الوداد المغربي.

إجمالا واجه الأهلي الأندية الكاميرونية في 13 مباراة:

فاز: 8

تعادل: 3

خسر: 2

سجل: 23 هدفا

استقبل: 8 أهداف