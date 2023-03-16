مامادو نياس يقود قائمة موريتانيا لمواجهتي الكونغو الديموقراطية في تصفيات أمم إفريقيا

الخميس، 16 مارس 2023 - 18:15

كتب : FilGoal

مامادو نياس مع المقاولون العرب أمام سيراميكا كليوباترا

ضم أمير عبدو المدير الفني لـ منتخب موريتانيا، مامادو نياس مهاجم المقاولون العرب لقائمة مكونة من 26 لاعبا.

ويستعد منتخب المرابطون لمواجهة الكونغو الديموقراطية في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

ويتصدر المرابطون ترتيب المجموعة التاسعة في التصفيات الإفريقية برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن الجابون.

أخبار متعلقة:
بهدف في موريتانيا.. السنغال إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين بسبب التلاعب في الأعمار.. موريتانيا تنسحب من بطولة غرب إفريقيا كأس العرب للشباب - السعودية تفوز على موريتانيا وتعادل الإمارات والأردن كأس العرب للصالات - مصر تفوز على موريتانيا وتضرب موعدا ناريا مع المغرب بالمربع الذهبي

فيما يحل منتخب السودان ثالثا برصيد 3 نقاط، ويتذيل منتخب الكونغو الديموقراطية التريب بدون نقاط.

وجاءت قائمة موريتانيا:

Image

المهاجم البالغ 28 عاما خاض الموسم الجاري 20 مباراة في الدوري المصري، سجل 2 وصنع 4.

وبقميص ذئاب الجبل سجل نياس 9 أهداف وصنع 8 في 50 مباراة بجميع المسابقات.

ومن قبله ارتدى قميص الإنتاج الحربي خلال 53 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وصنع 7.

وبقميص منتخب بلاده سجل 4 أهداف في 26 مباراة، وتواجد في قائمة موريتانيا بكأس العرب 2021.

ويحل منتخب موريتانيا ضيفا على الكونغو في ملعب مازيمبي يوم 24 مارس الجاري.

ومن ثم مجددا بعد 4 أيام على ملعب شيخا بيديا في لقاء الجولة الرابعة من التصفيات.

مامادو نياس المقاولون العرب في إفريقيا تصفيات إفريقيا موريتانيا
نرشح لكم
لاعب بلوزداد: سنقاتل لتحقيق الفوز في مواجهة الزمالك المصيرية مؤتمر مدرب بلوزداد: علينا تكشير أنيابنا أمام الزمالك "تحيا الجزائر".. حسام عوار يعلن تمثيل محاربي الصحراء بيراميدز يكشف سبب غياب رباعي الفريق عن مواجهة الجيش الملكي مؤتمر الونش: أغلقنا صفحة الدوري.. وصلنا الجزائر وهدفنا بطاقة التأهل مؤتمر فيريرا: لن نرضى إلا بالفوز على شباب بلوزداد.. وبإمكاننا تكرار نفس السيناريو قائمة تونس - حضور معلول والجزيري.. وغياب بن يوسف والمثلوثي وكريستو مؤتمر ربيعة: لاعبو الأهلي معتادون على مواجهة الصعاب.. كلنا على قلب رجل واحد
أخر الأخبار
مباشر – ريال بيتيس ضد مانشستر يونايتد.. فرايبورج أمام يوفنتوس 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
لاعب بلوزداد: سنقاتل لتحقيق الفوز في مواجهة الزمالك المصيرية 43 دقيقة | الكرة الإفريقية
الأهلي يعلن مشاركته في كأس العالم للأندية 2025 ساعة | الكرة المصرية
ذا أثليتك: بيشكتاش لن يضم ديلي آلي نهائيا ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل يوفنتوس - 3 تعديلات.. دي ماريا بديلا أمام فرايبورج ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل مانشستر يونايتد – بيليستيري أساسي ضد بيتيتس.. وعودة ماجواير ساعة | الكرة الأوروبية
حسام عوار: ندمت على اختيار منتخب فرنسا.. وهذه طموحاتي مع الجزائر ساعة | الوطن العربي
مامادو نياس يقود قائمة موريتانيا لمواجهتي الكونغو الديموقراطية في تصفيات أمم إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مجموعة الزمالك - إيجابية عينة منشطات لاعب الترجي أمام المريخ 2 فيفا يعلن مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025.. وطريقة اختيار الفرق 3 سيناريوهات تأهل الأهلي - لا بديل عن الفوز في المباراتين.. وانتظار نتيجة الهلال وصنداونز 4 بينهم الأهلي.. تعرف على الفرق التي ضمنت المشاركة في كأس العالم للأندية 2025