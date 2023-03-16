مامادو نياس يقود قائمة موريتانيا لمواجهتي الكونغو الديموقراطية في تصفيات أمم إفريقيا

ضم أمير عبدو المدير الفني لـ منتخب موريتانيا، مامادو نياس مهاجم المقاولون العرب لقائمة مكونة من 26 لاعبا.

ويستعد منتخب المرابطون لمواجهة الكونغو الديموقراطية في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

ويتصدر المرابطون ترتيب المجموعة التاسعة في التصفيات الإفريقية برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن الجابون.

فيما يحل منتخب السودان ثالثا برصيد 3 نقاط، ويتذيل منتخب الكونغو الديموقراطية التريب بدون نقاط.

وجاءت قائمة موريتانيا:

المهاجم البالغ 28 عاما خاض الموسم الجاري 20 مباراة في الدوري المصري، سجل 2 وصنع 4.

وبقميص ذئاب الجبل سجل نياس 9 أهداف وصنع 8 في 50 مباراة بجميع المسابقات.

ومن قبله ارتدى قميص الإنتاج الحربي خلال 53 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وصنع 7.

وبقميص منتخب بلاده سجل 4 أهداف في 26 مباراة، وتواجد في قائمة موريتانيا بكأس العرب 2021.

ويحل منتخب موريتانيا ضيفا على الكونغو في ملعب مازيمبي يوم 24 مارس الجاري.

ومن ثم مجددا بعد 4 أيام على ملعب شيخا بيديا في لقاء الجولة الرابعة من التصفيات.