مامادو نياس يقود قائمة موريتانيا لمواجهتي الكونغو الديموقراطية في تصفيات أمم إفريقيا
الخميس، 16 مارس 2023 - 18:15
كتب : FilGoal
ضم أمير عبدو المدير الفني لـ منتخب موريتانيا، مامادو نياس مهاجم المقاولون العرب لقائمة مكونة من 26 لاعبا.
مامادو نديوكو نياس
النادي : المقاولون العرب
ويستعد منتخب المرابطون لمواجهة الكونغو الديموقراطية في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.
ويتصدر المرابطون ترتيب المجموعة التاسعة في التصفيات الإفريقية برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن الجابون.
فيما يحل منتخب السودان ثالثا برصيد 3 نقاط، ويتذيل منتخب الكونغو الديموقراطية التريب بدون نقاط.
وجاءت قائمة موريتانيا:
المهاجم البالغ 28 عاما خاض الموسم الجاري 20 مباراة في الدوري المصري، سجل 2 وصنع 4.
وبقميص ذئاب الجبل سجل نياس 9 أهداف وصنع 8 في 50 مباراة بجميع المسابقات.
ومن قبله ارتدى قميص الإنتاج الحربي خلال 53 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وصنع 7.
وبقميص منتخب بلاده سجل 4 أهداف في 26 مباراة، وتواجد في قائمة موريتانيا بكأس العرب 2021.
ويحل منتخب موريتانيا ضيفا على الكونغو في ملعب مازيمبي يوم 24 مارس الجاري.
ومن ثم مجددا بعد 4 أيام على ملعب شيخا بيديا في لقاء الجولة الرابعة من التصفيات.