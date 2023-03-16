بيراميدز يكشف سبب غياب رباعي الفريق عن مواجهة الجيش الملكي

الخميس، 16 مارس 2023 - 15:54

كتب : FilGoal

بلاتي توريه - بيراميدز

يغيب أربعة لاعبين من بيراميدز عن مواجهة الجيش الملكي ضمن منافسات الكونفدرالية.

إبراهيم توريه

النادي : بيراميدز

رمضان صبحي

النادي : بيراميدز

بيراميدز

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الملكي في تمام التاسعة من مساء الأحد على استاد الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

ويفتقد بيراميدز كل من بلاتي توريه وفخري لاكاي ورمضان صبحي وإسلام عيسى.

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وجاءت غيابات بيراميدز للأسباب الآتية:

- رمضان صبحي بسبب عدم الجاهزية الفنية بعدما شعر ببعض الآلام في موضع الإصابة وخضع لآشعة وفضل الجهاز الفني استبعاده من رحلة المغرب لمواصلة تدريبات التأهيل في القاهرة.

- بلاتي توريه بسبب الإيقاف لحصوله على بطاقة صفراء ثالثة أمام أسكو كارا التوجولي.

- فاخري لاكاي بسبب الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية ويغيب لمدة ما يقرب من ستة أسابيع.

- إسلام عيسى بسبب نزلة برد شديدة وغيابه عن التدريب الأخير.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الملكي مساء الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات.

ويتصدر بيراميدز المجموعة برصيد 8 نقاط ويليه الجيش الملكي في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة.

بينما يحتل فيوتشر المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

لمعرفة سيناريوهات التأهل من المجموعة. (من هنا)

رمضان صبحي الكونفدرالية بيراميدز بلاتي توريه
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