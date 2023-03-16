قائمة بيراميدز - عودة فتحي والشيبي أمام الجيش الملكي.. واستمرار غياب رمضان

أعلن نادي بيراميدز قائمة الفريق التي تستعد للسفر إلى المغرب لخوض مواجهة الجيش الملكي في الكونفدرالية.

وشهدت قائمة جايمي باتشيكو المدير الفني عودة أحمد فتحي ومحمد الشيبي اللذين غابا عن مواجهة البنك الأهلي الأخيرة.

وغاب فتحي بسبب تراكم البطاقات الصفراء، بينما محمد الشيبي لعدم اكتمال الشفاء من الإصابة وقتها.

بينما استمر غياب رمضان صبحي عن قائمة الفريق لعدم اكتمال الشفاء.

وجاءت قائمة بيراميدز كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد دعدور.

الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - أسامة جلال - محمد حمدي - كريم حافظ - أحمد توفيق- أحمد فتحي.

الوسط: وليد الكرتي - عبد الله السعيد - هشام محمد - محمد صادق - محمود دونجا - محمود صابر - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي.

الهجوم: فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الملكي مساء الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات.

ويتصدر بيراميدز المجموعة برصيد 8 نقاط ويليه الجيش الملكي في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة.

بينما يحتل فيوتشر المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

لمعرفة سيناريوهات التأهل من المجموعة. (من هنا)