حسام عوار يقترب من تمثيل منتخب الجزائر

الأربعاء، 15 مارس 2023 - 18:11

كتب : FilGoal

حسام عوار - ليون

اقترب حسام عوار لاعب وسط ليون الفرنسي من تمثيل منتخب الجزائر بشكل رسمي.

حسام عوار

النادي : أولمبيك ليون

فرنسا
الجزائر

وذكرت صحيفة "ليكيب الفرنسية" أن حسام عوار سيعلن عن قراره الرسمي بتمثيل منتخب الجزائر في الأيام المقبلة.

وذلك بعدما حسب مباراة دولية واحدة فقط مع منتخب فرنسا الأول في 2020 وكانت مواجهة ودية.

أخبار متعلقة:
تقرير جزائري: بلماضي يقرر معقابة يوسف بلايلي فيرجسون عمن يتمنى أن يفوز بالدوري الإنجليزي: لست مهتما

وسيتقدم حسام عوار بطلب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من الحصول على موافقة رسمية للعب مع منتخب الجزائر.

حسام عوار البالغ من العمر 24 عاما لعب هذا الموسم مع ليون 10 مباريات في الدوري الفرنسي سجل خلالها هدفا وصنع آخر.

منتخب فرنسا الدوري الفرنسي منتخب الجزائر حسام عوار
نرشح لكم
رئيس وزراء البرتغال: شراكتنا مع المغرب رسالة مهمة للعالم بالاتحاد بين إفريقيا وأوروبا تقرير جزائري: بلماضي يقرر معقابة يوسف بلايلي بسبب تصريحات حول الأهلي والهلال.. صنداونز يعلن تحويل منسقه المصري للتحقيق دوري أبطال إفريقيا - الزمالك يحدد موعد مرانه الأول في الجزائر استعدادا للقاء شباب بلوزداد بعثة الأهلي تغادر إلى الكاميرون بعد خوض المران في جنوب إفريقيا مدرب الهلال: لماذا لا يلعب صنداونز بكل قوته ضدنا.. وفرصنا أفضل في التأهل أمام الأهلي مدرب القطن: دوافعنا ستكون أكبر أمام الأهلي.. والحضور الجماهيري للمباراة مجاني منافس الأهلي - قبل مواجهة الهلال.. صنداونز يفوز بخماسية في الدوري
أخر الأخبار
كريستال بالاس يخوض مباراة برايتون بحارس مرمى من أكاديمية الفريق 8 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة طائرة - الكشف عن مواعيد ربع نهائي كأس مصر للرجال 12 دقيقة | رياضات أخرى
مؤتمر أرتيتا: نادال هو مثلي الأعلى.. وأرسنال لم يحظ بمباريات أوروبية كبرى منذ 3 سنوات 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
كونسيساو يهاجم جامعي كرات بورتو بعد الخروج أمام إنتر 47 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الإعلان عن مواعيد ثمن نهائي كأس الرابطة 48 دقيقة | الكرة المصرية
عودة كييزا ودي ماريا لقائمة يوفنتوس.. وخروج رباعي الفريق أمام فرايبورج 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
حسام عوار يقترب من تمثيل منتخب الجزائر ساعة | الكرة الإفريقية
الدرجة الثانية – صراع ثلاثي مثير في مجموعة الصعيد.. وطنطا وشبين يتساويان ساعة | الدرجة الثانية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مجموعة الزمالك - إيجابية عينة منشطات لاعب الترجي أمام المريخ 2 فيفا يعلن مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025.. وطريقة اختيار الفرق 3 سيناريوهات تأهل الأهلي - لا بديل عن الفوز في المباراتين.. وانتظار نتيجة الهلال وصنداونز 4 بينهم الأهلي.. تعرف على الفرق التي ضمنت المشاركة في كأس العالم للأندية 2025