حسام عوار يقترب من تمثيل منتخب الجزائر
الأربعاء، 15 مارس 2023 - 18:11
كتب : FilGoal
اقترب حسام عوار لاعب وسط ليون الفرنسي من تمثيل منتخب الجزائر بشكل رسمي.
وذكرت صحيفة "ليكيب الفرنسية" أن حسام عوار سيعلن عن قراره الرسمي بتمثيل منتخب الجزائر في الأيام المقبلة.
وذلك بعدما حسب مباراة دولية واحدة فقط مع منتخب فرنسا الأول في 2020 وكانت مواجهة ودية.
وسيتقدم حسام عوار بطلب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من الحصول على موافقة رسمية للعب مع منتخب الجزائر.
حسام عوار البالغ من العمر 24 عاما لعب هذا الموسم مع ليون 10 مباريات في الدوري الفرنسي سجل خلالها هدفا وصنع آخر.
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