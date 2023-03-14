لاعب وسط جلادباخ الألماني.. من هو مصطفى أشرف المنضم لـ منتخب مصر الأولمبي

انضم مصطفى أشرف لاعب وسط بوروسيا مونشنجلادباخ لـ قائمة منتخب مصر الأولمبي الذي يستعد لإقامة معسكر استعدادا لمواجهتي زامبيا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة زامبيا في المرحلة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. (طالع القائمة من هنــــــــــا).

اللاعب البالغ 19 عاما سبق أن خاض مباراة واحدة بقميص منتخب الشباب تحت قيادة محمود جابر أمام غانا في ديسمبر 2022.

لكنه غاب عن قائمة منتخب مصر للشباب 2023 والتي حصدت السنغال لقبها بسبب طلبات ناديه قبل البطولة حسبما كشف محمود جابر من قبل. (طالع التفاصيل)

ويشغل مصطفى مركز لاعب الوسط وأيضا الوسط المهاجم.

وسبق أن سلّط FilGoal.com عبر برنامج The Scout الضوء على مصطفى أشرف لاعب شباب بوروسيا مونشنجلادباخ.

وارتدى مصطفى قميص منتخب ألمانيا تحت 16 و17 و18 عاما، وحمل شارة قيادة منتخب ألمانيا تحت 17 عاما.

وأشار والده في وقت سابق عبر FilGoal.com أن اللاعب يتمنى تمثيل منتخب مصر.

ويلعب مصطفى أشرف مونشنجدباخ وكان في استقباله مارك أندريه تير شتيجين حارس برشلونة الحالي وجلادباخ السابق حيث سار معه في جولة داخل النادي واختار بعدها مصطفى الانضمام للفريق مفضلا إياه على أكثر من عرض.

شارك مصطفى في الدوري الألماني تحت 17 عاما الموسم قبل الماضي وسجل هدفين في 19 مباراة.

وفي الموسم الجاري خاض 14 مباراة في دوري تحت 19 عاما الألماني سجل هدفين وصنع 4.

ويلعب شقيقه الأصغر سيف أشرف لصفوف جلادباخ أيضا ويرتدى شارة قيادة الفريق، كما يلعب كريم أشرف في فريق هومبيرج الألماني.