مدرب منتخب الشباب: لن نضم مهاجم مونشنجلادباخ بسبب شروط ناديه

أوضح محمود جابر المدير الفني لمنتخب الشباب أن الشروط التي وضعها نادي بروسيا مونشنجلادباخ الألماني الذي يضم المهاجم المصري الشاب مصطفى أشرف، تحول دون انضمامه للفريق في بطولة أمم إفريقيا للشباب هذا الشهر.

وانضم اللاعب الشاب لمعسكر منتخب مصر من قبل، كما اعتذر عن الانضمام في أكثر من معسكر.

وقال جابر في مؤتمر صحفي يوم الخميس: "تلقينا ردا على استدعاء مصطفى أشرف لبطولة أمم إفريقيا للشباب يتضمن عددا من الشروط".

وأضاف "على رأس هذه الشروط مشاركة اللاعب بشكل أساسي خلال البطولة، وعودته لألمانيا للعلاج حال تعرضه لأي إصابة".

وأوضح "اللاعب لم ينضم بانتظام في المعسكرات الماضية ومن ثم لا يمكننا حتى الآن حسم مشاركته في المباريات سواء كأساسي أو كبديل، وبالتالي لم نتمكن من ضمه".

واستطرد "اللاعب كان يأمل في المشاركة مع المنتخب الأول أو المنتخب الأولمبي".

وأكمل محمود جابر "شاهدنا العديد من المحترفين في الخارج لاختيار أفضل العناصر للمنتخب".

وعن الاستعداد للبطولة، قال "خضنا العديد من الوديات القوية طوال الفترة الماضية ونواجه جنوب السودان وأوغندا وديا الجمعة والاثنين".

وواصل "مجموعة مصر في البطولة قوية لكن لدينا الثقة الكاملة في لاعبينا".

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا.

واستمر "لقد ارتفع عدد اللاعبين في القائمة النهائية للبطولة إلى 26 لاعبا عوضا عن 21، وهو ما يمنحنا أريحية عند اختيار اللاعبين".

وأتم جابر "ننتظر دعم الجماهير والإعلام لحصد اللقب والتأهل لكأس العالم للشباب".

وتقام البطولة في مصر في الفترة من 19 فبراير حتى 12 مارس المقبل.

وتقام على 3 ملاعب في القاهرة والإسكندرية وهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

video:1