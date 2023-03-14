قائمة منتخب مصر الأولمبي - 32 لاعبا لمعسكر الاستعداد لـ زامبيا وانضمام محترف جلادباخ

الثلاثاء، 14 مارس 2023 - 13:18

كتب : FilGoal

منتخب مصر الأولمبي - ميكالي

أعلن روجيرو ميكالي المدير الفني لـ منتخب مصر الأولمبي قائمة المعسكر الذي ينطلق غدا الأربعاء استعدادا لمواجهتي زامبيا في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة زامبيا في المرحلة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وأوضح اتحاد الكرة أن لاعبو أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر سينضمون للمعسكر بعد الانتهاء من مباريات البطولات الإفريقية.

أخبار متعلقة:
فاز على منتخب مصر الأولمبي.. فيرناندو باتيستا مديرا فنيا لـ فنزويلا المنتخب الأولمبي يواجه السودان وديا استعدادا لزامبيا تعديل موعد مباراة الإياب بين مصر الأولمبي وزامبيا في تصفيات الأولمبياد تحديد موعد معسكر منتخب مصر الأولمبي استعدادا للقاء زامبيا

وتشهد القائمة تواجد مصطفى أشرف لاعب وسط بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني في القائمة.

وجاءت قائمة منتخب مصر:

حراسة المرمى: علي الجابري (سيراميكا كليوباترا) - حمزة علاء (الأهلي) - يوسف نادر (بيراميدز) - محمد أحمد "سيحا" (المقاولون العرب).

الدفاع: محمد أشرف (الأهلي) - حسام عبد المجيد (الزمالك) - محمد طارق (الزمالك) – حاتم محمد "سكر" (الزمالك) – محمد مغربي (سموحة) – عبد الرحمن جودة (بيراميدز) – محمد حمدي – أحمد عيد (إنبي) – عمر فايد (المقاولون العرب) – أحمد سيد عبد النبي (الداخلية) – إياد العسقلاني (الإسماعيلي).

الوسط: أحمد نبيل "كوكا" (الأهلي) - رأفت خليل (الأهلي) - محمد حسام "بيسو" (الزمالك) - مصطفى سعد (سموحة) – محمود صابر (بيراميدز) – عماد ميهوب (إنبي) – زياد فرج (المصري) – عربي بدر (طلائع الجيش) – محمد شحاتة (طلائع الجيش) – محمود جهاد (فاركو) – عبد الغني محمد (الاتحاد) – علي زعزع (فيوتشر) – مصطفى أشرف (بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني) - إبراهيم عادل (بيراميدز).

الهجوم: عبد الرحمن عاطف (غزل المحلة) – أحمد عاطف "قطة" (المقاولون العرب) – أسامة فيصل (البنك الأهلي).

سيواجه منتخب مصر نظيره السودان يوم 18 مارس المقبل وديا.

ويلتقي منتخب مصر الأولمبي الشهر الجاري مع زامبيا في الدور الثالث من التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وعُدّل موعد اللقاء وسيقام يوم 26 مارس الجاري بدلا من يوم 27 لنفس الشهر في زامبيا بناء على طلب من الاتحاد الزامبي.

ويقام لقاء الذهاب بالقاهرة كما هو يوم 22 مارس الجاري باستاد الدفاع الجوي.

وتؤهل أمم إفريقيا أول 3 منتخبات إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، فيما يحصل المنتخب صاحب المركز الرابع على فرصة لعب الملحق.

وكان منتخب مصر قد شارك في أولمبياد 2020 بطوكيو وخرج في ربع النهائي بعد مواجهة البرازيل.

المنتخب الأولمبي روجيرو ميكالي قائمة المنتخب الأولمبي
نرشح لكم
رخص التدريب وعقد الرعاية و"منتخب الظل".. 12 قرارا من اتحاد الكرة ميكالي: مشروع مصر لمس قلبي.. رفضت عرضا من منتخب أول للقدوم تعديل موعد مباراة الإياب بين مصر الأولمبي وزامبيا في تصفيات الأولمبياد خبر في الجول - موعد تجمع منتخب مصر لمواجهتي مالاوي مصر في المجموعة الأولى للشرق الأوسط لتصفيات كأس العالم في لعبة فيفا 2023 غياب تريزيجيه والنني وعودة مرسي.. فيتوريا يعلن أسماء المحترفين لمباراتي مالاوي ماذا قال فيتوريا بعد ثنائية صلاح التاريخية أمام مانشستر يونايتد تحديد موعد معسكر منتخب مصر الأولمبي استعدادا للقاء زامبيا
أخر الأخبار
قرعة كأس الرابطة المصرية - الأهلي يواجه المصري.. والزمالك ضد البنك الأهلي 50 دقيقة | الكرة المصرية
ريلوفو: قضية نيجريرا تفصل إنيجو مارتينيز عن التوقيع مع برشلونة 54 دقيقة | الدوري الإسباني
بنشرقي: عودتي إلى الزمالك؟ أحترم عقدي مع الجزيرة ولا أفكر في الانتقال لناد آخر 59 دقيقة | الدوري المصري
قائمة منتخب مصر الأولمبي - 32 لاعبا لمعسكر الاستعداد لـ زامبيا وانضمام محترف جلادباخ ساعة | منتخب مصر
104 مباراة.. ذا أثليتك تكشف نظام كأس العالم 2026 ساعة | أمريكا
هازارد: رغبتي الاستمرار في ريال مدريد.. وأريد الشعور بأهميتي من جديد ساعة | الدوري الإسباني
مدرب إيسترن كومباني لـ في الجول: اللاعبون انقطعوا عن التدريبات بسبب أزمة المستحقات 2 ساعة | الدرجة الثانية
دوري أبطال إفريقيا - زيزو في التشكيل المثالي للجولة الرابعة 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سيناريوهات تأهل الأهلي - نتيجة تسهل المهمة.. وطريق آخر مرتبط بأقدام الهلال وصنداونز 2 مجموعة الزمالك - إيجابية عينة منشطات لاعب الترجي أمام المريخ 3 ضرب وبصق وسب واعتداء بكرسي على الحكم.. إيقاف أحمد الصالح مدى الحياة 4 سيناريوهات تأهل الزمالك - انتصاران من أجل ربع النهائي وإلا انتظار الهدايا.. وموقف معقد محتمل