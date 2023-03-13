كولر يمنح لاعبي الأهلي راحة من التدريبات قبل مباراة القطن

الإثنين، 13 مارس 2023 - 17:54

كتب : FilGoal

الأهلي - مارسيل كولر

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم في الأهلي بقيادة مارسيل كولر اللاعبين راحة اليوم من التدريبات الجماعية على أن يستأنف المران غدا الثلاثاء استعدادا لمباراة القطن الكاميروني التي تقام يوم الجمعة المقبل.

ويلتقي الأهلي مع القطن الكاميروني بمدينة جاروا ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وبدأ الفريق استعداداته لمباراة القطن أمس في جنوب إفريقيا، حيث خاض اللاعبون الذين شاركوا أمام صن داونز تدريبات داخل صالة الجيم، فيما أدى باقي اللاعبين المران كاملًا، والذي اشتمل على جزء بدني وتدريبات الكرة، وخاض علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

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وحرص كولر على مشاهدة بعض المباريات الخاصة بفريق القطن الكاميروني رفقة الجهاز المعاون له للوقوف على نقاط القوة والضعف في الفريق قبل المباراة.

وعقد كولر عدة جلسات مع جهازه المعاون في بداية التحضيرات الخاصة بالمباراة.

وأجرى طارق قنديل عضو مجلس ادارة النادي ورئيس بعثة الفريق في جنوب إفريقيا اتصالات مع السفير مدحت المليجي سفير مصر في الكاميرون للاطمئنان على ترتيبات الإقامة والانتقالات وملاعب التدريب استعدادا لمباراة القطن المقرر لها الجمعة المقبل، في اطار منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء ذلك بالتنسيق الكامل مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

وتغادر بعثة الأهلي جنوب إفريقيا بعد غد الأربعاء متوجهة إلى الكاميرون.

كيف يتأهل الأهلي؟

ولا تزال فرصة الأهلي في التأهل قائمة بشرط الفوز على القطن الكاميروني والهلال السوداني ليصل وقتها رصيده للنقطة العاشرة.

ويقدم لكم FilGoal.com سيناريوهات تأهل الأهلي من المجموعة إلى دور الثمانية:

أصبح طريق الأهلي للتأهل أكثر صعوبة لأن رصيده توقف عند النقطة 4.

ومع اعتبار فوز الأهلي على القطن والهلال سيصل رصيده إلى النقطة 10.

وهنا يكون مصير الأهلي مرتبط بنتيجة مباراة الهلال مع صنداونز في السودان.

فوز الهلال يعني توديع الأهلي من دور المجموعات.

وقتها سيكون لابد من عدم فوز الهلال من أجل استمرار فرص تأهل الأهلي.

حينها سيكون الأهلي أمام خيارين هما:

خسارة الفريق السوداني

ستعني توقف رصيده عند النقطة 9 وهذا أقصى عدد من النقاط الذي سيصل له (مع فوز الأهلي عليه في المباراة الختامية) وحينها سيتفوق عليه الأحمر بفارق نقطة واحدة.

تعادل الفريق السوداني

سينهي الهلال المجموعة برصيد 10 نقاط، وقتها سيكون الأهلي مطالب بالفوز على الهلال بفارق هدفين على الأقل في الجولة الأخيرة لحسم التأهل بالتفوق في المواجهات المباشرة.

الأهلي كولر القطن الكاميروني
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