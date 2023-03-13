"صعوبة الأيام الماضية لا تقارن بالاضطرار لترك منزلك".. لينيكر يتحدث بعد حل أزمته مع بي بي سي

الإثنين، 13 مارس 2023 - 13:50

كتب : FilGoal

جاري لينيكر

تحدث جاري لينيكر نجم كرة القدم السابق عبر حسابه الرسمي على تويتر عن حل أزمته مع شبكة قنوات بي بي سي.

وكان قد تم إيقاف لينيكر على الهواء بسبب تغريداته السابقة والتي تنتقد سياسة الهجرة الحكومية في بريطانيا.

وتوجه لينيكر بالشكر لكل من دعمه وأشار إلى أنه رغم صعوبة الأيام الماضية لكنها لا تقارن أبدا بالاضطرار للفرار من منزلك بسبب الاضطهاد أو الحرب.

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وكشفت شبكة سكاي سبورتس أن القناة ستعتذر لجاري لينيكر مقدم برنامج Match of the day الخاص بمباريات الدوري الإنجليزي.

وكتب لينيكر عبر حسابه على تويتر: "بعد بضعة ايام سريالية، يسعدني أننا نجحنا في اجتياز هذا الطريق، أريد أن أشكركم جميعا على الدعم الرائع ولاسيما زملائي في بي بي سي سبورت، كرة القدم لعبة جماعية ولكن دعمهم كان رائعا".

وأضاف لينيكر "كنت أقدم الرياضة على بي بي سي منذ ما يقرب من ثلاثة تعقود وأنا فخور للغاية بالعمل مع أفضل وأعدل مذيع في العالم، لا أستطيع الانتظار من أجل العودة مجددا للبرنامج يوم الخميس".

وتابع "رأي أخير، على الرغم من صعوبة الأيام القليلة الماضية، إلا أنها لا تقارن بالاضطرار إلى الفرار من منزلك بسبب الاضطهاد أو الحرب بحثا عن ملجأ في أرض بعيدة، ولمن دواعي سرورنا أن نرى التعاطف مع محنتهم من قبل العديد منكم".

واختتم لينيكر حديثه "مازلنا دولة يغلب عليها التسامح والترحيب والكرم، شكرا لكم".

وكان قد أثار قرار بي بي سي السابق رد فعل عنيف إذ رفض إيان رايت وآلان شيرار الظهور في البرنامج وتضامن معهم عدد من النقاد والمعلقين.

وكانت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية "PFA" قد أعلنت يوم السبت رسميا دعمهما للاعبين ورغبتهم في عدم الظهور في لقاءات تليفزيونية عبر هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" تضامنا مع جاري لينيكر مقدم برنامج "ماتش أوف ذا داي".

وكان قد تم بث برنامج مباريات يوم السبت من الدوري الإنجليزي لمدة 20 دقيقة دون تعليق أو تحليل أو مقابلات بعد المباراة.

ماذا حدث؟

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" إيقاف جاري لينيكر مذيع برنامج "Match of the day" الخاص بمباريات الدوري الإنجليزي.

وقالت الشبكة في بيانها إنها تعتبر "نشاط لينيكر الأخير على وسائل التواصل الاجتماعي انتهاكا لإرشاداتنا".

وأضافت أنه يتعين عليه "الابتعاد عن الانحياز في القضايا السياسية الحزبية أو الخلافات السياسية".

وتابع "عندما يتعلق الأمر بقيادة تغطيتنا لكرة القدم والرياضة، فإن جاري لا يعلى عليه".

وأردف "لم نقل أبدا أن جاري يجب أن يكون منطقة خالية من الرأي، أو أنه لا يمكنه أن يكون لديه وجهة نظر في القضايا التي تهمه، لكننا قلنا إنه يجب أن يبتعد كثيرا عن الانحياز إلى جانب في القضايا السياسية الحزبية أو الخلافات السياسية".

لينيكر نجم منتخب إنجلترا وبرشلونة وليستر سيتي السابق لن يظهر عبر شاشات الشبكة حتى يتوصل لاتفاق مع المسؤولين حول كيفية إدارة حساباته عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأثارت تغريدة لينكر انتقادات من سويلا برافرمان وزيرة الداخلية البريطانية ولوسي فريزر وزيرة الثقافة، في الدفاع عن حقوق اللاجئين.

وقال لينكر في تغريدة عبر "تويتر": "لا يوجد تدفق هائل. نستقبل لاجئين أقل بكثير من الدول الأوروبية الكبرى الأخرى. هذه مجرد سياسة قاسية بما لا يقاس موجهة إلى الأشخاص الأكثر ضعفا بلغة لا تختلف عن تلك التي استخدمتها ألمانيا في الثلاثينيات، وأنا خارج الخدمة؟".

وتضامن أيان رايت نجم أرسنال السابق ومحلل الشبكة مع زميله قائلا: "أخبرت بي بي سي أنني لن أظهر غدا السبت، أنه تضامن".

الأمر ذاته أعلنه ألان شيرار الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي الممتاز قائلا: "لقد أبلغت بي بي سي أنني لن أظهر في البرنامج ليلة الغد السبت".

ويقدم لينكر البرنامج منذ عام 1999 وهو صاحب الراتب الأعلى في الشبكة.

المهاجم السابق البالغ 62 عاما ارتدى قمصان ليستر سيتي وإيفرتون وتوتنام وكذلك مثّل برشلونة خلال 3 مواسم.

وحاز لينيكر على جائزة هداف كأس العالم 1986 بقميص منتخب إنجلترا الذي سجل معه 48 هدفا.

جاري لينيكر بي بي سي بي بي سي سبورت
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