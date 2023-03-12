انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (0) - (0) ساوثامبتون
الأحد، 12 مارس 2023 - 15:59
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة مانشستر يونايتد وساوثامبتون في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.
يمكنك متابعة المباراة من هنا
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ق55: دخول ادم ارمسترونج في مكان كارلوس ألكاراز
ق51: ركلة حرة مباشرة من وارد براوس تصطدم بالقائم
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق44: خروج فيجورست ودخول مكتومناي
ق43: مطالبات بركلة جزاء بعد لمسة يد على مدافع ساوثامبتون بيلا كوتشاب
ق39: جافين بازونو يتألق أمام رأسية رافائيل فاران
ق34: بعد العودة للفيديو.. بطاقة حمراء على كاسيميرو
ق32: بطاقة صفراء على كاسيميرو
ق25: دي خيا يتعملق أمام رأسية من ثيو والكوت
ق16: راشفورد يهدر فرصة الهدف الأول، فيجورست كان أقرب للمرمى
ق11: تسديدة من كايل ووكر بيتيرز يتصدى لها دي خيا بسهولة
ق10: بطاقة صفراء على ليساندرو مارتينيز
ق6: عرضية من بيساكا يبعدها الدفاع قبل أن تصل إلى راشفورد أمام المرمى الخالي
بداية المباراة