انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (0) - (0) ساوثامبتون

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة مانشستر يونايتد وساوثامبتون في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

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ق55: دخول ادم ارمسترونج في مكان كارلوس ألكاراز

ق51: ركلة حرة مباشرة من وارد براوس تصطدم بالقائم

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44: خروج فيجورست ودخول مكتومناي

ق43: مطالبات بركلة جزاء بعد لمسة يد على مدافع ساوثامبتون بيلا كوتشاب

ق39: جافين بازونو يتألق أمام رأسية رافائيل فاران

ق34: بعد العودة للفيديو.. بطاقة حمراء على كاسيميرو

ق32: بطاقة صفراء على كاسيميرو

ق25: دي خيا يتعملق أمام رأسية من ثيو والكوت

ق16: راشفورد يهدر فرصة الهدف الأول، فيجورست كان أقرب للمرمى

ق11: تسديدة من كايل ووكر بيتيرز يتصدى لها دي خيا بسهولة

ق10: بطاقة صفراء على ليساندرو مارتينيز

ق6: عرضية من بيساكا يبعدها الدفاع قبل أن تصل إلى راشفورد أمام المرمى الخالي

بداية المباراة