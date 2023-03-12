انتهت في الدوري الإنجليزي - فولام (0)-(3) أرسنال

الأحد، 12 مارس 2023 - 15:41

كتب : FilGoal

هدف أوديجارد مع أرسنال أمام فولام

يحل أرسنال ضيفا على فولام ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويحتل أرسنال صدارة الدوري برصيد 63 نقطة بينما فولام في المركز الثامن برصيد 39 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق 85 جابرييل جيسوس يسدد ولكن لينو يتصدى

ق 80 تاكيهيرو تومياسو بدلا من بن وايت

ق 76 جابرييل جيسوس يستعد للنزول بدلا من لياندرو تروسار، وفابيو فييرا بدلا من مارتينيلي

ق 71 كيران تيرني وريس نيلسون بدلا من بوكايو ساكا وأوليكساندر زينشنكو

ق 69 ألكساندر ميتروفيتش يسدد رأسية في العارضة

ق 66 مارتينيلي يسدد والدفاع يحيلها ركنية

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق47 جووووووووول أوديجارد يضيف الثالث

ق27 جوووووووول مارتينلي يضيف الثاني

ق21 جووووووول جابريال يسجل التقدم

ق20 مارتينلي يهدر فرصة التقدم

ق18 تقنية الفيديو تلغي الهدف بسبب التسلل

ق16 جوووووول روبنسون بالخطأ في مرماه لصالح أرسنال

انطلاق المباراة

الدوري الإنجليزي أرسنال فولام
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