مؤتمر مدرب صنداونز: الطريق طويل للغاية في دوري الأبطال.. وتاو إنسان لا يصدق

أشاد رولاني موكوينا المدير الفني لـ صنداونز بـ بيرسي تاو لاعب الأهلي بعد مباراة الفريقين في الجولة الرابعة من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وخسر الأهلي بنتيجة 5-2 في اللقاء الذي أقيم بجنوب إفريقيا، وتعقدت حظوظه بالتأهل للدور المقبل.

وقال موكوينا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "مبروك للنادي واللاعبين والطاقم الفني وكل من شارك في اللقاء".

وشدد "هذا النوع من الانتصارات حيث لا تفقد تركيزك، عليك أن تظل في كامل تركيزك".

وأردف "إنه أمر خطير للغاية، لذا عليك أن تظل مركزا. هناك مباراتان أخريان في دور المجموعات وطريق طويل للغاية في دوري أبطال إفريقيا ما زال يتعين قطعه".

وتطرق للحديث عن بيرسي تاو قائلا: "قلت قبل المباراة، بيرسي تاو يعرف ما أفكر به، قبل المباراة قلت ذلك، وبعد نهاية اللقاء انتظرته في النفق المودي لغرفة الملابس".

وتحدث موكوينا أمس في المؤتمر الصحفي عن بيرسي تاو عشية اللقاء. (طالع التفاصيل)

وأضاف "إنه إنسان لا يصدق. عندما يكون بيرسي تاو في جنوب إفريقيا، يأتي إلى منزلي".

وتابع "نحن نتحدث عن لاعب دولي، لعب من قبل في دوري الأبطال والدوري الإنجليزي وأول علامة هي الاحترام".

وواصل "لا أريد أن أتحدث كثيرا عن بيرسي لأنه واحد، إنه ليس لاعبا في صنداونز، وأنا متحيز للغاية، لذا فإن كل ما أقوله سيظهر قليلا على الجانب الآخر".

وأتم "لذلك أركز كثيرا على لاعبي فريقي، وأنا فخور جدا بهم وممتن جدا لإتاحة الفرصة لي لأكون مدربهم".

وسجل بيرسي تاو هدف الأهلي الثاني بمجهود فردي لكنه لم يكن كافيا بعد الخسارة.

وتلقى الأهلي رابع أكبر هزيمة منذ بداية القرن الجديد في جميع البطولات بعد الخسارة بخمسة أهداف دون مقابل أمام صنداونز في 2019، ومونتيري المكسيكي في كأس العالم للأندية عام 2013، ورينجرز النيجيري في كأس الاتحاد الإفريقي عام 2003، وبالتساوي مع الهزيمة 4-1 أمام ريال مدريد في كأس العالم للأندية 2022 والاتحاد السكندري في الدوري 2014

لعنة جنوب إفريقيا

خاض الأهلي 14 مباراة حتى الآن في جنوب إفريقيا ولم يستطع تحقيق الفوز فيها مطلقا باحتساب لقاء اليوم.

وخسر الأهلي في جنوب إفريقيا ست مرات فيما تعادل في ثماني مباريات.

بتلك النتيجة يتصدر صنداونز المجموعة بـ10 نقاط يليه الهلال بتسع نقاط.

وتجمد رصيد الأهلي عند أربع نقاط يحتل بهم المركز الثالث.

فيما يأتي القطن رابعا بدون أي نقطة.

وسوف يحل الأهلي ضيفا في الجولة المقبلة على القطن في الكاميرون يوم الجمعة.

فيما يحل صنداونز ضيفا السبت المقبل على الهلال في السودان.