مؤتمر مدرب صنداونز: الطريق طويل للغاية في دوري الأبطال.. وتاو إنسان لا يصدق

السبت، 11 مارس 2023 - 21:37

كتب : FilGoal

رولاني موكوينا - صنداونز

أشاد رولاني موكوينا المدير الفني لـ صنداونز بـ بيرسي تاو لاعب الأهلي بعد مباراة الفريقين في الجولة الرابعة من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وخسر الأهلي بنتيجة 5-2 في اللقاء الذي أقيم بجنوب إفريقيا، وتعقدت حظوظه بالتأهل للدور المقبل.

وقال موكوينا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "مبروك للنادي واللاعبين والطاقم الفني وكل من شارك في اللقاء".

أخبار متعلقة:
لعنة جنوب إفريقيا مستمرة.. الأهلي يسقط أمام صنداونز بخماسية تشكيل صنداونز - ثلاثي هجومي.. وأليندي يقود الوسط أمام الأهلي تشكيل الأهلي – قندوسي أساسي.. تاو وشريف وطاهر يقودون الهجوم ضد صنداونز رئيس بعثة الأهلي في جنوب إفريقيا: سنلعب من أجل تصحيح المسار أمام صنداونز

وشدد "هذا النوع من الانتصارات حيث لا تفقد تركيزك، عليك أن تظل في كامل تركيزك".

وأردف "إنه أمر خطير للغاية، لذا عليك أن تظل مركزا. هناك مباراتان أخريان في دور المجموعات وطريق طويل للغاية في دوري أبطال إفريقيا ما زال يتعين قطعه".

وتطرق للحديث عن بيرسي تاو قائلا: "قلت قبل المباراة، بيرسي تاو يعرف ما أفكر به، قبل المباراة قلت ذلك، وبعد نهاية اللقاء انتظرته في النفق المودي لغرفة الملابس".

وتحدث موكوينا أمس في المؤتمر الصحفي عن بيرسي تاو عشية اللقاء. (طالع التفاصيل)

وأضاف "إنه إنسان لا يصدق. عندما يكون بيرسي تاو في جنوب إفريقيا، يأتي إلى منزلي".

وتابع "نحن نتحدث عن لاعب دولي، لعب من قبل في دوري الأبطال والدوري الإنجليزي وأول علامة هي الاحترام".

وواصل "لا أريد أن أتحدث كثيرا عن بيرسي لأنه واحد، إنه ليس لاعبا في صنداونز، وأنا متحيز للغاية، لذا فإن كل ما أقوله سيظهر قليلا على الجانب الآخر".

وأتم "لذلك أركز كثيرا على لاعبي فريقي، وأنا فخور جدا بهم وممتن جدا لإتاحة الفرصة لي لأكون مدربهم".

وسجل بيرسي تاو هدف الأهلي الثاني بمجهود فردي لكنه لم يكن كافيا بعد الخسارة.

وتلقى الأهلي رابع أكبر هزيمة منذ بداية القرن الجديد في جميع البطولات بعد الخسارة بخمسة أهداف دون مقابل أمام صنداونز في 2019، ومونتيري المكسيكي في كأس العالم للأندية عام 2013، ورينجرز النيجيري في كأس الاتحاد الإفريقي عام 2003، وبالتساوي مع الهزيمة 4-1 أمام ريال مدريد في كأس العالم للأندية 2022 والاتحاد السكندري في الدوري 2014

لعنة جنوب إفريقيا

خاض الأهلي 14 مباراة حتى الآن في جنوب إفريقيا ولم يستطع تحقيق الفوز فيها مطلقا باحتساب لقاء اليوم.

وخسر الأهلي في جنوب إفريقيا ست مرات فيما تعادل في ثماني مباريات.

بتلك النتيجة يتصدر صنداونز المجموعة بـ10 نقاط يليه الهلال بتسع نقاط.

وتجمد رصيد الأهلي عند أربع نقاط يحتل بهم المركز الثالث.

فيما يأتي القطن رابعا بدون أي نقطة.

وسوف يحل الأهلي ضيفا في الجولة المقبلة على القطن في الكاميرون يوم الجمعة.

فيما يحل صنداونز ضيفا السبت المقبل على الهلال في السودان.

دوري أبطال إفريقيا رولاني موكوينا مدرب صنداونز
نرشح لكم
فازوا بكل الألقاب.. السنغال بطلا لأمم إفريقيا للشباب لأول مرة على حساب جامبيا أبطال إفريقيا - الوداد يحكم قبضته على صدارة مجموعته بثنائية أمام بترو أتليتكو دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الأهلي مع القطن.. القنوات الناقلة مؤتمر كولر: الأهلي لعب شوط أول سيئ للغاية.. جازفنا في الثاني وصنداونز عاقبنا بالمرتدات سيناريوهات تأهل الأهلي - لا بديل عن الفوز في المباراتين.. وانتظار نتيجة الهلال وصنداونز لعنة جنوب إفريقيا مستمرة.. الأهلي يسقط أمام صنداونز بخماسية انتهت دوري الأبطال – صنداونز (5) - (2) الأهلي.. انتصار كبير لأصحاب الأرض تشكيل صنداونز - ثلاثي هجومي.. وأليندي يقود الوسط أمام الأهلي
أخر الأخبار
الاتحاد يكشف لـ في الجول موقف تجديد تعاقد مابولولو وزوران 20 دقيقة | الدوري المصري
هالاند: أستمتع بكل لحظة هنا.. ويجب أن نتأقلم مع طرق مختلفة 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جوارديولا: مواجهة بالاس في ملعبه دائما صعبة.. وعلينا أن نواصل مطاردة أرسنال 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قطار البارتينوبي يعاود الانطلاق.. نابولي يفترس أتالانتا بثنائية 47 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة طائرة - الزمالك يحبط عودة الاتحاد وينتظر منافسه في نصف نهائي الدوري 58 دقيقة | رياضات أخرى
الدرجة الثانية - في الجول يكشف: مطالبات بتأجيل الجولة 23 بسبب ضغط المباريات ساعة | الدرجة الثانية
لا مرور من دربي الرور.. دورتموند يتعثر للمرة الأولى منذ كأس العالم ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر مدرب صنداونز: الطريق طويل للغاية في دوري الأبطال.. وتاو إنسان لا يصدق ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سيناريوهات تأهل الأهلي - نتيجة تسهل المهمة.. وطريق آخر مرتبط بأقدام الهلال وصنداونز 2 مجموعة الزمالك - إيجابية عينة منشطات لاعب الترجي أمام المريخ 3 روبرتسون يكشف ما حدث مع صلاح في غرف الملابس بعد اكتساح يونايتد 4 مواجهة منتظرة ضد رونالدو.. ترتيب مباريات الزمالك في البطولة العربية