مدرب صنداونز: لا أعرف أي بيرسي تاو سيلعب ضدنا.. ولا أهتم بعدم فوز الأهلي في جنوب إفريقيا

الجمعة، 10 مارس 2023 - 18:39

كتب : FilGoal

رولاني موكوينا - مدرب صن داونز

لا يعرف رولان موكوينا المدير الفني لماميلودي صنداونز ما هو الدور الذي سيلعبه بيرسي تاو لاعب الفريق السابق والأهلي الحالي ضدهم في المباراة المقبلة.

وقال مدرب صنداونز: "بيرسي يلعب أدوارا مختلفة، في الواقع في المباريات الثلاثة الأخيرة كان يلعب دورا مختلفا عن ذلك الذي ظهر به في المباراة السابقة ضدنا في القاهرة".

وواصل "في المباراة السابقة لعب في ثلاثة أدوار خلال 90 دقيقة، هو لاعب جيد للغاية أحد أفضل اللاعبين في جنوب إفريقيا، لكنني لا أريد الحديث عنه بكثرة لأنه ليس لاعبا في صنداونز".

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ويستضيف صنداونز منافسه الأهلي غدا السبت في رابع جولات دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الثانية.

ويتصدر الهلال السوداني المجموعة بتسع نقاط يليه صنداونز بسبع نقاط ثم الأهلي بأربع نقاط وأخيرا القطن بدون أي نقطة.

وعن عدم فوز الأهلي في جنوب إفريقيا من قبل قال: "من الصعب التعليق على ذلك، فحينما أنظر إلى الفريق أرى 393 مباراة خاضها لاعبوه فيما بينهم في دوري الأبطال مقابل 170 لنا، هذا مستوى الخبرات التي يمتلكها الأهلي".

واستدرك مدرب صنداونز "لكن رغم قوتهم وخبراتهم فهم لديهم نقاط ضعف وسنحاول الفوز بالمباراة بغض النظر إن كنا سنلعب 3 أو 6 مساء في ملعبنا أو خارجه، سنخوض المباراة بنفس الحماس والشخصية".

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