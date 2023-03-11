كلوب: من الصعب تكرار ثلاثية صلاح وماني وفيرمينو.. ومحمد يساعد زملائه الجدد

السبت، 11 مارس 2023 - 13:25

كتب : FilGoal

يورجن كلوب مع محمد صلاح

قال يورجن كلوب المدير الفني لليفربول إنه من الصعب تكرار الثلاثي الهجومي الناري لفريقه بتواجد محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو.

ورحل ماني بنهاية الموسم الماضي إلى بايرن ميونيخ، وأعلن فيرمينو تركه لليفربول بنهاية الموسم الجاري عقب انتهاء تعاقده.

وتحدث كلوب لموقع "ليفربول إيكو" الإنجليزي ردا على سؤال حول ما يمكن أن يتعلمه الثنائي الهجومي الجديد داروين نونيز وكودي جاكبو من ثلاثية الفريق السابقة "لا شيء حقا".

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وبرر "تلك الثلاثية كانت رائعة ولا يمكن تكرارها لأنها كانت علاقة خاصة من ناحية كرة القدم".

وواصل "لقد نجحت تلك العلاقة تماما، كل منهم لعب بـ100% من مستواه، النظام الذي وجدناه للاعبين ساعدهم جميعا وكانوا يرون الأمور بنفس الطريقة تماما".

وأردف المدرب الألماني "لذا التحدي الذي يواجهنا الآن مع كل التغييرات التي أجريناها أو خلال السنوات المقبلة أننا استبدلنا لاعبا مثيرا أو تشكيلا مثيرا لكن هذا لا يعني أنه لا يتعين علينا إجراء تغييرات".

وأكمل "هذا هو السبب في إنني قلت من قبل أنه يبدو في بعض الأحيان أننا لم نقم بأي انتقالات، لكنني أعتقد أن اللاعبين الذين قمنا بضمهم لديهم مهاراتهم الخاصة وعلينا التكيف كفريق بعد ذلك، لكنهم لديهم القدرة على التميز وهذا سبب جلبنا لهم".

وواصل "وظيفتي هي التأكد من وضعهم في المراكز الصحيحة ونلعب بالنظام المناسب لهم ومن ثم يمكن أن يقدموا أفضل ما لديهم".

وتابع كلوب "بالطبع صلاح يساعد زملائه الجدد في الاستقرار، إنه يمرر لهم الكرات وأعتقد داروين نونيز بالتحديد صنع لصلاح عدة أهداف".

وشدد "نحن لا نتحدث عن علم الصواريخ هنا ولكن بالطبع يجب أن يتأقلم الجميع مع الطريقة التي نريد أن نلعب بها".

وأكمل "لكن جميع اللاعبين يتمتعون بعلاقة جيدة مع بعضهم البعض وأتمنى ألا ينسى أحد مدى افتقادنا لديوجو جوتا فهو لاعب ذكي للغاية".

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