بعد إيقاف لينيكر وانتفاضة المحللين.. "بي بي سي" تكشف مصير برنامجها الكروي الأهم

الجمعة، 10 مارس 2023 - 23:37

كتب : FilGoal

جاري لينيكر

كشفت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن كيفية التعامل مع برنامج Match of the Day غدا -السبت- بعد إيقاف مقدمه الرئيسي جاري لينيكر.

وأوضحت الشبكة أنه سيتم تقديم البرنامج بدون مقدم أو محللين.

ويأتي ذلك في ظل تضامن المحللين مع لينيكر ورفضهم الظهور في حلقة السبت.

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وقال متحدث رسمي باسم بي بي سي: "بعض المحللين قالوا إنهم لا يريدون الظهور في البرنامج بينما نحاول حل الوضع مع جاري".

وأضاف "نتفهم موقفهم وبناء عليه قررنا أن البرنامج سيركز على المباريات وما يدور فيها بدون تقديم من الاستوديو أو تحليل".

أول من أعلن ذلك الموقف كان إيان رايت نجم أرسنال السابق، تضامنا مع لينيكر.

وعلى الفور تلاه ألان شيرار الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي الممتاز، مقررا عدم الظهور أيضا.

كما استبعد مايكا ريتشاردز وجيرماين جيناس وأليكس سكوت أنفسهم من فكرة الظهور في البرنامج ذاته.

ماذا حدث؟

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" إيقاف جاري لينيكر مذيع برنامج "Match of the day" الخاص بمباريات الدوري الإنجليزي.

وقالت الشبكة في بيانها إنها تعتبر "نشاط لينيكر الأخير على وسائل التواصل الاجتماعي انتهاكا لإرشاداتنا".

وأضافت أنه يتعين عليه "الابتعاد عن الانحياز في القضايا السياسية الحزبية أو الخلافات السياسية".

وتابع "عندما يتعلق الأمر بقيادة تغطيتنا لكرة القدم والرياضة، فإن جاري لا يعلى عليه".

وأردف "لم نقل أبدا أن جاري يجب أن يكون منطقة خالية من الرأي، أو أنه لا يمكنه أن يكون لديه وجهة نظر في القضايا التي تهمه، لكننا قلنا إنه يجب أن يبتعد كثيرا عن الانحياز إلى جانب في القضايا السياسية الحزبية أو الخلافات السياسية".

Gary Lineker stepping back from presenting Match of the Day

لينيكر نجم منتخب إنجلترا وبرشلونة وليستر سيتي السابق لن يظهر عبر شاشات الشبكة حتى يتوصل لاتفاق مع المسؤولين حول كيفية إدارة حساباته عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأثارت تغريدة لينكر انتقادات من سويلا برافرمان وزيرة الداخلية البريطانية ولوسي فريزر وزيرة الثقافة، في الدفاع عن حقوق اللاجئين.

وقال لينكر في تغريدة عبر "تويتر": "لا يوجد تدفق هائل. نستقبل لاجئين أقل بكثير من الدول الأوروبية الكبرى الأخرى. هذه مجرد سياسة قاسية بما لا يقاس موجهة إلى الأشخاص الأكثر ضعفا بلغة لا تختلف عن تلك التي استخدمتها ألمانيا في الثلاثينيات، وأنا خارج الخدمة؟".

وتضامن أيان رايت نجم أرسنال السابق ومحلل الشبكة مع زميله قائلا: "أخبرت بي بي سي أنني لن أظهر غدا السبت، أنه تضامن".

الأمر ذاته أعلنه ألان شيرار الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي الممتاز قائلا: "لقد أبلغت بي بي سي أنني لن أظهر في البرنامج ليلة الغد السبت".

ويقدم لينكر البرنامج منذ عام 1999 وهو صاحب الراتب الأعلى في الشبكة.

المهاجم السابق البالغ 62 عاما ارتدى قمصان ليستر سيتي وإيفرتون وتوتنام وكذلك مثّل برشلونة خلال 3 مواسم.

وحاز لينيكر على جائزة هداف كأس العالم 1986 بقميص منتخب إنجلترا الذي سجل معه 48 هدفا.

الدوري الإنجليزي جاري لينيكر بي بي سي
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