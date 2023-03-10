بسبب تغريدة.. بي بي سي تعلن إيقاف جاري لينيكر

الجمعة، 10 مارس 2023 - 20:45

كتب : FilGoal

جاري لينكر

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" إيقاف جاري لينيكر مذيع برنامج "Match of the day" الخاص بمباريات الدوري الإنجليزي.

وقالت الشبكة في بيانها إنها تعتبر "نشاط لينيكر الأخير على وسائل التواصل الاجتماعي انتهاكا لإرشاداتنا".

وأضافت أنه يتعين عليه "الابتعاد عن الانحياز في القضايا السياسية الحزبية أو الخلافات السياسية".

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وتابع "عندما يتعلق الأمر بقيادة تغطيتنا لكرة القدم والرياضة، فإن جاري لا يعلى عليه".

وأردف "لم نقل أبدا أن جاري يجب أن يكون منطقة خالية من الرأي، أو أنه لا يمكنه أن يكون لديه وجهة نظر في القضايا التي تهمه، لكننا قلنا إنه يجب أن يبتعد كثيرا عن الانحياز إلى جانب في القضايا السياسية الحزبية أو الخلافات السياسية".

Gary Lineker stepping back from presenting Match of the Day

لينيكر نجم منتخب إنجلترا وبرشلونة وليستر سيتي السابق لن يظهر عبر شاشات الشبكة حتى يتوصل لاتفاق مع المسؤولين حول كيفية إدارة حساباته عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأثارت تغريدة لينكر انتقادات من سويلا برافرمان وزيرة الداخلية البريطانية ولوسي فريزر وزيرة الثقافة، في الدفاع عن حقوق اللاجئين.

وقال لينكر في تغريدة عبر "تويتر": "لا يوجد تدفق هائل. نستقبل لاجئين أقل بكثير من الدول الأوروبية الكبرى الأخرى. هذه مجرد سياسة قاسية بما لا يقاس موجهة إلى الأشخاص الأكثر ضعفا بلغة لا تختلف عن تلك التي استخدمتها ألمانيا في الثلاثينيات، وأنا خارج الخدمة؟".

وتضامن أيان رايت نجم أرسنال السابق ومحلل الشبكة مع زميله قائلا: "أخبرت بي بي سي أنني لن أظهر غدا السبت، أنه تضامن".

ويقدم لينكر البرنامج منذ عام 1999 وهو صاحب الراتب الأعلى في الشبكة.

المهاجم السابق البالغ 62 عاما ارتدى قمصان ليستر سيتي وإيفرتون وتوتنام وكذلك مثّل برشلونة خلال 3 مواسم.

وحاز لينيكر على جائزة هداف كأس العالم 1986 بقميص منتخب إنجلترا الذي سجل معه 48 هدفا.

الدوري الإنجليزي جاري لينكر بي بي سي
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