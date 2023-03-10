مؤتمر مدرب صنداونز: أمام الأهلي لن يُقدم لنا شيئا على طبق من فضة

أشاد رولان موكوينا المدير الفني لماميلودي صنداونز باستدعاء 10 من لاعبيه لمنتخب جنوب إفريقيا استعدادا للتوقف الدولي المقبل خلال شهر مارس الجاري مؤكدا أن فريقه سيفعل كل ما لديه للفوز على الأهلي.

وتحدث مدرب صنداونز في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة قائلا: "ستكون مباراة جيدة وكل فريق أمامه الكثير ليلعب من أجله في تلك المجموعة ومازال أمامنا ثلاث مباريات ويجب أن نتم العمل بشكل جيد وسنواجه منافس جيد".

وأكمل "تركيزنا أن نلعب بطريقتنا المعتادة وأن نقدم لأنفسنا أفضل فرصة للفوز بالمباراة والاقتراب من علامة العشرة نقاط والاقتراب من التأهل للدور التالي فلا يوجد أي شيء سيقدم لنا على طبق من فضة".

وعن انضمام 10 من لاعبيه لمنتخب جنوب إفريقيا قال: "أهنئ اللاعبين وهو أمر مستحق تماما، هل أنا متفاجئ؟ لا، لأنني أعتقد أن الاستدعاء للمنتخب الوطني يجب أن يكون مستحقا".

وواصل "مثل كل شيء في كرة القدم ربما تصبح الجدارة هي المبدأ الأكثر أهمية، كان من الممكن ضم 11 لاعبا لكن رأيي لا يهم لأنه ليس لدي رأي فيما يتعلق بالمنتخب أو ليس لدي رأي على الإطلاق".

وأكمل "دوري هو فقط تهيئة اللاعبين وأتمنى للمنتخب التوفيق لأنهم يلعبون مباريات صعبة، لقد رأينا ألمانيا وإسبانيا تفعل ذلك ونجحا، لا أرى مشكلة في استدعاء المنتخب لتسعة لاعبين من ماميلودي صنداونز خاصة إذا كان الأداء يستحق".

وأردف رولان موكوينا في حديثه "هذا يعني أننا نختار اللاعبين المناسبين وأن جميع أقسام النادي تعمل بشكل جيد وهذا أيضا انعكاس للعمل الذي يحدث على أرض الملعب وليس مني فقط بل من كل أفراد الجهاز الفني".

وأردف "إنه دائما جهد جماعي".

ويتصدر الهلال السوداني المجموعة بتسع نقاط يليه صنداونز بسبع نقاط ثم الأهلي بأربع نقاط وأخيرا القطن بدون أي نقطة.