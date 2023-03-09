كيني دالجليش يعلق على إنجاز صلاح التاريخي

الخميس، 09 مارس 2023 - 16:36

كتب : FilGoal

هدف محمد صلاح مع ليفربول أمام مانشستر يونايتد

تحدث كيني دالجليش أسطورة ليفربول عن محمد صلاح بعدما أصبح الأخير الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الإنجليزي.

وأصبح محمد صلاح الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الإنجليزي بعدما سجل هدفين من سباعية فريقه في شباك الشياطين الحمر.(طالع التفاصيل)

وقال دالجليش في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لا ينبغي أبدا التقليل من أي إنجاز يحققه أي لاعب. إنه إنجاز رائع، لقد وصل صلاح لهذا الرقم في فترة زمنية قصيرة، أقصر مما فعل روبي فاولر".

أخبار متعلقة:
جيرارد لـ صلاح: أنت الإنسان الوحيد الذي يحبه نجلي أكثر مني نجم بايرن يكشف ما حدث حين طلب قميص ميسي مدرب سان جيرمان: تلقينا هدفا غبيا أمام بايرن ناجلزمان: لاعبو بايرن لم ينفذوا التعليمات في الشوط الأول لكننا نستحق الفوز

وأضاف "إنه أمر رائع بالنسبة إلى صلاح، لقد كان خادما رائعا للنادي في السنوات الماضية وأتمنى أن يستمر طويلا".

وتابع "الجوائز الفردية رائعة ولكنها ليست أفضل من الألقاب الجماعية التي تأتي بجهود الفريق ككل".

وأردف "تسجيل الأهداف مهم بنفس قدر إنقاذ أليسون بيكر لهدف أو قيام مدافع بإبعاد الكرة من على خط مرمى ليفربول، كل شخص لديه دوره ليقوم به. بدون الأداء الجماعي للفريق لن تكون ناجحا لمجرد تسجيل الأهداف".

وواصل لاعب ومدرب ليفربول السابق "لا أعرف ما إذا كان صلاح سيشارك لاحقا في مباريات أساطير ليفربول، نحن بحاجة إلى التفكير في ذلك".

وأكمل مازحا "إذا أراد صلاح اللعب يوم 25 مارس ضد أساطير سيلتك جلاسكو لا مشكلة، سندفع به".

وقت المباراة سيكون صلاح في معسكر منتخب مصر الذي يستعد لمواجهة مالاوي مرتين في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

مباراة الجولة الثالثة من التصفيات ستكون في مصر يوم 24 مارس، بينما تستضيف مالاوي مباراة الجولة الرابعة يوم 28.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي كيني دالجليش
نرشح لكم
جيرارد لـ صلاح: أنت الإنسان الوحيد الذي يحبه نجلي أكثر مني رومانو: دافيد رايا سيغادر برينتفورد في الصيف تين هاج يجيب - هل قرر سحب شارة قيادة يونايتد من برونو رائعة نونيز تهزم صلاح نحو جائزة أجمل أهداف ليفربول في فبراير قائد ليفربول: علينا استغلال اكتساح يونايتد بأفضل طريقة فيجورست يبرر تصرفه الغريب في أنفيلد ديلي ميل: نيوكاسل يدخل سباق التعاقد مع ماونت.. وتشيلسي اتخذ قراره فان دايك يعلق على إنجاز صلاح التاريخي
أخر الأخبار
ريال مدريد يعترض على قرار تعويض جماهير نهائي دوري الأبطال بباريس 16 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كرة سلة - الاتحاد السكندري يعلن إصابة محترفه.. ومدة الغياب 39 دقيقة | كرة سلة
كيني دالجليش يعلق على إنجاز صلاح التاريخي ساعة | الدوري الإنجليزي
بعد أسبوع من إعلان القائمة.. الأرجنتين تستدعي جيوفاني سيميوني ساعة | أمريكا
ماركا: استمرار غياب بنزيمة عن التدريبات.. ويستهدف الجاهزية أمام ليفربول وبرشلونة ساعة | الكرة الأوروبية
قائمة غانا - الشقيقان أيو وبارتي وويليامز يقودون النجوم السوداء أمام أنجولا 2 ساعة | الكرة الإفريقية
جيرارد لـ صلاح: أنت الإنسان الوحيد الذي يحبه نجلي أكثر مني 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
إقالة مدربة فرنسا للسيدات بسبب خلافات مع اللاعبات.. ورينارد مرشح لخلافتها 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سيناريوهات تأهل الأهلي - نتيجة تسهل المهمة.. وطريق آخر مرتبط بأقدام الهلال وصنداونز 2 مواجهة منتظرة ضد رونالدو.. ترتيب مباريات الزمالك في البطولة العربية 3 روبرتسون يكشف ما حدث مع صلاح في غرف الملابس بعد اكتساح يونايتد 4 سيناريوهات تأهل الزمالك - انتصاران من أجل ربع النهائي وإلا انتظار الهدايا.. وموقف معقد محتمل