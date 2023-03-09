كيني دالجليش يعلق على إنجاز صلاح التاريخي

تحدث كيني دالجليش أسطورة ليفربول عن محمد صلاح بعدما أصبح الأخير الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الإنجليزي.

وأصبح محمد صلاح الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الإنجليزي بعدما سجل هدفين من سباعية فريقه في شباك الشياطين الحمر.(طالع التفاصيل)

وقال دالجليش في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لا ينبغي أبدا التقليل من أي إنجاز يحققه أي لاعب. إنه إنجاز رائع، لقد وصل صلاح لهذا الرقم في فترة زمنية قصيرة، أقصر مما فعل روبي فاولر".

وأضاف "إنه أمر رائع بالنسبة إلى صلاح، لقد كان خادما رائعا للنادي في السنوات الماضية وأتمنى أن يستمر طويلا".

وتابع "الجوائز الفردية رائعة ولكنها ليست أفضل من الألقاب الجماعية التي تأتي بجهود الفريق ككل".

وأردف "تسجيل الأهداف مهم بنفس قدر إنقاذ أليسون بيكر لهدف أو قيام مدافع بإبعاد الكرة من على خط مرمى ليفربول، كل شخص لديه دوره ليقوم به. بدون الأداء الجماعي للفريق لن تكون ناجحا لمجرد تسجيل الأهداف".

وواصل لاعب ومدرب ليفربول السابق "لا أعرف ما إذا كان صلاح سيشارك لاحقا في مباريات أساطير ليفربول، نحن بحاجة إلى التفكير في ذلك".

وأكمل مازحا "إذا أراد صلاح اللعب يوم 25 مارس ضد أساطير سيلتك جلاسكو لا مشكلة، سندفع به".

وقت المباراة سيكون صلاح في معسكر منتخب مصر الذي يستعد لمواجهة مالاوي مرتين في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

مباراة الجولة الثالثة من التصفيات ستكون في مصر يوم 24 مارس، بينما تستضيف مالاوي مباراة الجولة الرابعة يوم 28.