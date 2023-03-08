رائعة نونيز تهزم صلاح نحو جائزة أجمل أهداف ليفربول في فبراير

تفوق داروين نونيز مهاجم ليفربول على زميله محمد صلاح وحصد جائزة أجمل هدف سجله الفريق في شهر فبراير الماضي.

واحتل هدف صلاح في شباك إيفرتون بالدوري الإنجليزي المركز الثاني في تصويت جماهير ليفربول أمام هدف نونيز الرائع أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

نونيز استقبل عرضية صلاح بكعبه ليهز شباك تيبو كورتوا حارس ريال مدريد، لكن خسارة ليفربول 2-5 حرمت مهاجم منتخب أوروجواي من السعادة أكثر بهدفه الرائع.

في المركز الثالث جاء هدف الشاب ماتيوز موسيالوفسكي في بطولة الكأس الدولية للدوري الإنجليزي تحت 21 عامًا ضد هيرتا برلين بمجهود فردي رائع.

وجاء الهدف الذي سجله نونيز في نيوكاسل يونايتد في المركز الرابع وتلاه هدف كودي جاكبو في المباراة نفسها.

ويستعد ليفربول لمواجهة بورنموث في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل.

ويدخل ليفربول المباراة منتشيا بفوزه التاريخي على مانشستر يونايتد 7-0 في قمة الدوري الأحد الماضي.

وسجل الثلاثي صلاح ونونيز وجاكبو 6 أهداف ضمن 7 اكتسح بها ليفربول ضيفه مانشستر يونايتد في قمة الدوري الإنجليزي يوم الأحد.