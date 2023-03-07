مؤتمر معلول: ركلة جزاء الجزيري من وحي الخيال.. والزمالك لم يسرق الفوز

الثلاثاء، 07 مارس 2023 - 23:25

كتب : FilGoal

نبيل معلول المدير الفني لـ الترجي

يرى نبيل معلول المدير الفني للترجي أن فريقه لم يقدم ما يكفي للفوز على الزمالك، مؤكدا على أن ركلة جزاء سيف الدين الجزيري غير صحيحة.

وفاز الزمالك على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وقال نبيل معلول في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "شاهدنا جميعا ركلة الجزاء الخيالية التي احتسبت للزمالك من وحي الخيال".

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وأضاف "الزمالك لم يسرق الفوز منا لأنه كان أفضل في المباراة من ناحية الرغبة في تحقيق الانتصار".

وواصل "لا يزال أمامنا 6 نقاط سنحاول الحصول عليها كاملة".

وأردف "الرغبة كانت أكبر للزمالك وهذا الأمر يساعد المدرب في تنفيذ خططه وتعليماته داخل الملعب".

وواصل "أرضية الملعب لم تساعدنا في فرض سيطرتنا وطريقتنا وكذلك أثرت على الزمالك".

وأتم تصريحاته "الكرات الطويلة للزمالك إلى سيف الجزيري شكلت خطورة علينا وأيضا كان لزيزو العديد من الفرص الخطيرة".

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