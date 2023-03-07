استراحة مجموعة الزمالك- بلوزداد (1) - (0) المريخ.. نهاية الشوط الأول

الثلاثاء، 07 مارس 2023 - 20:55

كتب : FilGoal

المريخ - شباب بلوزداد

يحل المريخ ضيفا على اشباب بلوزداد في ملعب عنابة لملاقاته في رابع جولات دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

ويلعب المريخ وبلوزداد ضمن المجموعة الرابعة رفقة الزمالك والترجي التونسي.

FilGoal.com يقدم لكم تغطية حية ومباشرة لمباراة شباب بلوزداد والمريخ.

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نهاية الشوط الأول

ق44 تسديدة قوية من رفائيل سيلفا لاعب المريخ يتصدى لها حارس بلوزداد

ق36 هدف أول شباب بلوزداد عن طريق محمد إسلام

ق20 انطلاقة خطيرة من إيبولا لاعب بلوزداد وتسديدة قوية تسكن الشباك الخارجية للمريخ

ق8 تسديدة قوية من مختار بلخيثر الذي نفذ ركلة حرة مباشرة مرت أعلى مرمى المريخ

ق2 تسديدة قوية من حسام الدين مرازيق تمر بجوار مرمى المريخ بقليل

انطلاق المباراة

ترتيب المجموعة الحالي

الترجي 9 نقاط

شباب بلوزداد 6 نقاط

الزمالك 4 نقاط

المريخ 3 نقاط

شباب بلوزداد المريخ
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