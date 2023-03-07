تشكيل الترجي - ثلاثي هجومي وعودة كوليبالي أمام الزمالك

الثلاثاء، 07 مارس 2023 - 19:39

كتب : FilGoal

الترجي

يقود الثلاثي حمدو الهوني وأنيس البدري ومحمد بن حمودة هجوم الترجي في مواجهة الزمالك في الجولة الرابعة من دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الترجي ضيفا على الزمالك في رابع جولات دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وأجرى نبيل معلول مدرب الترجي تبديلين على التشكيل الذي واجه الزمالك بتونس، بدخول حسام دقدوق وفوسيني كوليبالي على حساب محمد أمين بن حميدة وصابر بوغرين.

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وجاء تشكيل الترجي لمواجهة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: معز بن شريفية

الدفاع: رائد بوشنبية – ياسين مرياح – محمد أمين توجاي – حسام دقدوق

الوسط: غيلان الشعلالي – فوسيني كوليبالي – محمد علي بن رمضان

الهجوم: أنيس البدري – محمد علي بن حمودة – حمدو الهوني.

وفاز الترجي التونسي على الزمالك بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثالث لمجموعات دوري أبطال إفريقيا والتي أقيمت بملعب رادس. (طالع التفاصيل)

وجاء الترتيب الحالي للمجموعة كالآتي:

الترجي 9 نقاط

المريخ السوداني 4 نقاط

شباب بلوزداد الجزائري 3 نقاط

الزمالك المصري نقطة.

الزمالك الترجي
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