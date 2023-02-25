موقف الأبيض يتأزم في إفريقيا.. الترجي يهزم الزمالك بثنائية

فاز الترجي التونسي على الزمالك بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثالث لمجموعات دوري أبطال إفريقيا والتي أقيمت بملعب رادس.

وتوقف رصيد الزمالك عند نقطة في المركز الأخير بالمجموعة، بينما رفع الترجي رصيده إلى النقطة 9 في الصدارة.

بينما يحتل المريخ السوداني المركز الثاني برصيد 4 نقاط، وشباب بلوزداد الجزائري في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

ويلعب الزمالك في المباراة المقبلة ضد الترجي في القاهرة.

وصف المباراة

بادر الزمالك بتهديد المرمى وسدد أحمد مصطفى "زيزو" كرة قوية من خارج منطقة الجزاء بالقدم اليسرى لكن الحارس معز بن شريفية أبعدها إلى ركنية.

ورد الترجي بضربة رأسية من محمد علي بن رمضان لكن الكرة مرت جوار قائم محمد عواد حارس الزمالك.

وكاد الترجي أن يسجل الهدف الأول في 15 بعد ركلة حرة نفذها أنيس البدري ووصلت إلى صابر بوجرين الذي سددها مباشرة تجاه المرمى لكن حسام عبد المجيد أبعدها من على خط المرمى.

وسدد محمد علي بن رمضان كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها ذهبت بعيدا عن مرمى عواد.

ورد حمزة المثلوثي بتسديدة قوية لكن محمد توجاي مدافع الترجي أبعدها بضربة رأسية قبل أن تصل إلى المرمى.

ومن جديد كاد الترجي أن يسجل بتسديدة قوية من حمدو الهوني لكنها استقرت في الشباك الخارجية.

وتقدم الترجي بالهدف الأول في الدقيقة 35 بعدما مر أنيس البدري من الناحية اليمنى وأرسل عرضية لم يتعامل معها عواد بشكل جيد لتصل إلى محمد علي بن حمودة ويضعها في المرمى.

لينتهي الشوط الأول بتقدم الترجي بهدف دون رد.

الشوط الثاني

ومع بداية الشوط الثاني شارك لاعب الزمالك الجديد أحمد بلحاج بدلا من عمرو السيسي.

وبدأ الزمالك الشوط الثاني بالهجوم ومحاولات من أجل تسجيل التعادل.

ومرت الدقائق من الشوط الثاني دون خطورة على مرمى أي من الفريقين.

وشارك سيف جعفر بدلا من عمر جابر في الدقيقة 73.

وأهدر محمد علي بن رمضان فرصة خطيرة أمام مرمى الزمالك بضربة رأسية خرجت إلى ركلة مرمى.

وأجرى جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك تبديل مزدوج في الدقيقة 80 بنزول يوسف أسامة وسيد عبد الله بدلا من عبد الشافي وشيكابالا.

وأهدر الزمالك فرصة خطيرة في الدقيقة 88 عن طريق حسام عبد المجيد بعد عرضية من سيد عبد الله لكن المدافع محمد توجاي أبعدها إلى ركنية.

وشارك في الدقائق الأخيرة ناصر منسي لاعب الزمالك الجديد بدلا من نبيل عماد.

لكن الترجي نجح في الدقيقة 92 في تسجيل الهدف الثاني بعدما انطلق حمدو الهوني ومر من سيد عبد الله ثم مرر كرة إلى محمد علي بن رمضان الذي وضعها في شباك محمد عواد.

لتنتهي المباراة بفوز الترجي بثنائية دون رد.