فان دايك يعلق على إنجاز صلاح التاريخي

الثلاثاء، 07 مارس 2023 - 14:59

كتب : FilGoal

فيرجيل فان دايك ومحمد صلاح - إنتر ميلان وليفربول

أشاد فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول بزميله محمد صلاح بعدما أصبح الأخير الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الإنجليزي.

وأصبح محمد صلاح الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الإنجليزي بعدما سجل هدفين من سباعية فريقه في شباك الشياطين الحمر.(طالع التفاصيل)

وقال فان دايك في تصريحات نشرها موقع ناديه: "صلاح أصبح الهداف التاريخي لليفربول في الدوري؟ لقد أظهر مدى أهميته لهذا النادي".

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وأضاف الهولندي "لطالما أثر في كل شيء بشكل إيجابي على مدار السنوات الماضية، وأتمنى أن يواصل ذلك".

وتابع "أن تكون الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الإنجليزي ليس شيئا سهلا على الإطلاق. هذا إنجاز رائع بحق".

صلاح انفرد بصدارة الهدافين التاريخيين لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، بوصوله للهدف رقم 129 متخطيا روبي فاولر.

وسجل النجم المصري أهدافه في 205 مباراة لعبها بقميص ليفربول في الدوري، بينما أحرز فاولر أهدافه الـ128 في 266 مباراة.

مباراة يونايتد كانت الخامسة على التوالي في الدوري الإنجليزي التي يحافظ فيها ليفربول على نظافة شباكه. وعن ذلك قال فان دايك "المباريات الـ3 الأخيرة بالأخص منحتني شعورًا جيدًا للغاية".

وأردف "لقد دافعنا بشكل رائع ونحن سعداء جدًا بالحفاظ على نظافة شباكنا".

وواصل "حتى عندما نتقدم بأربعة أو خمسة أهداف نظيفة، يكون ضمن أهدافنا الحفاظ على نظافة شباكنا".

وشدد "لا يجب أن ننظر إلى هذا اليوم كأي يوم آخر. لقد فزنا بسبعة أهداف نظيفة بعد فترة صعبة لنا هذا الموسم. يجب أن نأخذ بعض الوقت للاحتفال بهذا الفوز الكبير، ولكنه سيصبح جزءًا من الماضي، وسيتحول تركيزنا إلى مواجهة بورنموث. هذا هو الواقع وهذه هي الحياة التي نعيشها".

وأكمل "ستكون مباراة صعبة، سنلعب في الظهيرة وفي ستاد صغير. يجب أن ندخل المباراة بثقة كبيرة، وفي الوقت نفسه علينا أن نحافظ على تواضعنا ونكون مستعدين كما ينبغي".

ويحل ليفربول ضيفا على بورنموت ضمن الجولة 27 من الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل في الـ2:30 ظهرا.

وأتم "هناك عدة مباريات تنتظرنا لنصل إلى ما نطمح إليه، وهو احتلال مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا".

وأصبح ليفربول على بعد 3 نقاط فقط من توتنام صاحب المركز الرابع، ولعب مباراة أقل.

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