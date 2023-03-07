سيناريوهات تأهل الزمالك - لا مفر من الفوز في مصر.. وطريقين أحدهما مليئ بالحسابات

الثلاثاء، 07 مارس 2023 - 12:34

كتب : FilGoal

فريق الزمالك

تأزم موقف الزمالك في مجموعته بدوري أبطال إفريقيا بعدما خسر من الترجي التونسي.

وفاز الترجي التونسي على الزمالك بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثالث لمجموعات دوري أبطال إفريقيا والتي أقيمت بملعب رادس. (طالع التفاصيل)

ليتوقف رصيد الزمالك عند نقطة في المركز الأخير بالمجموعة، بينما رفع الترجي رصيده إلى النقطة 9 في الصدارة.

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ويلتقي الزمالك اليوم مع الترجي على ملعب برج العرب في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ويصبح الترتيب الحالي للمجموعة كالآتي:

المريخ السوداني 4 نقاط

شباب بلوزداد الجزائري 3 نقاط

الزمالك المصري نقطة

فكيف يتأهل الزمالك إلى دور الـ8 من دوري أبطال إفريقيا؟

هذا ما نستعرضه معكم في هذا التقرير:

**الطريق الأول

يحتاج الزمالك للفوز في كل مبارياته المتبقية ليحصد 9 نقاط تضاف إلى النقطة الحالية ويصبح رصيده 10 نقاط.

وقتها سيخرج شباب بلوزداد بشكل رسمي من المنافسة على التأهل لأن أقصى عدد من النقاط قد يصل له بعد خسارته من الزمالك هو 9 إذا فاز على الترجي والمريخ.

يتبقى المريخ ووقتها سيحتاج الزمالك أن يتعثر الفريق السوداني في أحد مباراتيه أمام الترجي أو بلوزداد حتى لا يصل إلى النقطة العاشرة لأنه يمتلك حاليا 4 نقاط.

وإذا لم يتعثر المريخ وفاز في المباراتين سيتم الاحتكام وقتها إلى قاعدة أفضلية المواجهات المباشرة.

**الطريق الثاني

في حالة فوز الزمالك على الترجي والمريخ في مصر سيصل إلى النقطة 7، ويتبقى له مباراة ضد شباب بلوزداد في الجزائر.

إذا تعادل فيها سيصل الزمالك إلى النقطة 8، ووقتها سيحتاج الزمالك ألا يصل المريخ إلى النقطة الثامنة. أي أن الفريق السوداني يجب ألا يحصل على أكثر من 4 نقاط من المباراتين.

كذلك سيحتاج الزمالك لتعثر شباب بلوزداد أمام الترجي في تونس، وكذلك عدم فوزه على المريخ في الجزائر. (ألا يحصل بلوزداد على أكثر من 3 نقاط في المباراتين).

أما إذا خسر الزمالك أمام بلوزداد في الجزائر سيتوقف رصيده عند النقطة 7.

وقتها سيحتاج أن يفوز الترجي على بلوزداد في تونس وأن يفوز المريخ على بلوزداد في الجزائر.

ولكن.. في حالة فوز المريخ على بلوزداد في الجزائر سيصل إلى النقطة 7 وهو نفس رصيد الزمالك في هذا السيناريو.

وفي هذه الحالة سيصعد الزمالك بشكل مباشرة لأنه بالفعل سيكون فاز على المريخ في القاهرة.

مواعيد مباريات الزمالك المقبلة

ويلعب الزمالك ضد شباب بلوزداد يوم 17 مارس، وضد المريخ يوم 1 أبريل.

الزمالك دوري أبطال إفريقيا
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