حوار مطول - روبي فاولر يتحدث عن صلاح الذي حطم رقمه التاريخي

أسهب روبي فاولر مهاجم ليفربول السابق في الإشادة بمحمد صلاح الذي كسر رقمه القياسي كأفضل هداف في تاريخ الحمر بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصبح محمد صلاح الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الإنجليزي بعدما سجل هدفين من سباعية فريقه في شباك الشياطين الحمر.(طالع التفاصيل)

صلاح انفرد بصدارة الهدافين التاريخيين لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، بوصوله للهدف رقم 129 متخطيا روبي فاولر.

وسجل النجم المصري أهدافه في 205 مباراة لعبها بقميص ليفربول في الدوري، بينما أحرز فاولر أهدافه الـ128 في 266 مباراة.

كل ما يلي جاء على لسان فاولر في حواره مع صحيفة ذا أثليتك:

"لقد سألني الناس عن شعوري حين حطم صلاح رقمي القياسي، وأنا صادق عندما أقول إنني مسرور للغاية من أجل مو".

"أنا من مشجعي ليفربول، وأحمل تذكرتي الموسمية. وأريد أن أرى مهاجمي يسجلون الأهداف ويحطمون الأرقام القياسية. حتى لو كان هذا يعني أن أرقامي القياسية تحطمت".

"لا أريد أن أكون دبلوماسيا في حديثي، لقد سجلت أهدافا كثيرة خلال مسيرة رائعة، لكن الرقم القياسي الآن مع صلاح. كلما أحرز المزيد من الأهداف كلما كانت فرصة الفريق أفضل للوصول إلى ما نريد".

"قبل أسابيع حطم صلاح الرقم القياسي لستيفن جيرارد كأكثر مسجل للأهداف لليفربول في البطولات الأوروبية، والآن حطم رقمي القياسي في الدوري الإنجليزي. الفضل يعود له. إنه بالفعل أسطورة النادي وما يفعله الآن يعزز إرثه".

"احصائيات صلاح لا تصدق. لا يتعلق الأمر بعدد الأهداف فقط، بل بالمعدل المذهل الذي يحققه بها".

"الأمر كله يتعلق بالمعايير العالية التي وضعها لنفسه، عندما يتراجع مستواه قليلا يسارع الناس إلى انتقاده، لكنه لا يزال يقود الفريق. وهو أقوى سلاح لليفربول".

"من الصعب القيام بما يفعله صلاح في أعلى المستويات باستمرار ولفترة طويلة. إنه فعال من الجانب الأيمن وهو ليس مهاجما صريحا. إنه غير تقليدي، لكنه لاعب رائع بشكل فريد".

"السرعة والقوة ضمن أفضل قدراته، يمكنه أن يهرب بعيدا عن المدافعين ولكنه أيضا جيد جدا في استخدام جسده، سواء كان ذلك للحفاظ على الكرة وربط اللعب أو للهرب بعيدا عن رقيبه".

"لقد سجل هدفه الأول أمام مانشستر يونايتد بالغريزة، انحرفت تمريرة داروين نونيز في طريقه وكان ظهره للمرمى فسددها كما هي، إنه كان يعرف بالضبط مكان المرمى".

"صلاح قادر على تسجيل هذه المجموعة الواسعة من الأهداف بفضل تألقه الفردي".

"إنه خطير للغاية عندما يركض خلف الدفاع، يقطع بقدمه اليسرى نحو اليمين أو العكس. ويمكنه أيضًا المراوغة في الأماكن الضيقة".

"صلاح جائع دائما لتسجيل الأهداف. يريد دائما المزيد".

"تحتاج إلى القليل من الحظ لكي تعيش مسيرتك الكروية دون إصابة خطيرة مثل صلاح، لكن عدد المباريات التي يلعبها يقول الكثير عن كيفية رعاية محمد لجسده. كريستيانو رونالدو يحظى بالكثير من الثناء في هذا الجانب وصلاح يستحق الشيء نفسه".

"صلاح مخلص تماما لكرة القدم، إنه المثال الممتاز للاعبين الشباب حول كيفية الاعتناء بنفسك. أنا متأكد من أنه لعب بعض المباريات بالكثير مع الأوجاع والآلام لكنه يكره عدم لعب المباريات".

"إنه يبلغ من العمر 30 عامًا فقط وأمامه سنوات عديدة في أعلى المستويات. هناك المزيد من الأشياء التي يمكنه الوصول إليها، وهناك المزيد من الفصول التي يتعين عليه كتابتها".

"سيريد مو إعادة ليفربول إلى دوري أبطال أوروبا. هذا هو المكان الذي يجب أن يكون فيه هذا الفريق، إنه يعلم أن اكتساح مانشستر يونايتد بهذه النتيجة لن يفيد بأي شيء إذا لم ينطلق ليفربول من بعده نحو المزيد من الانتصارات".

"رسالتي لصلاح هي: مبروك، أنت تستحق كل الثناء الذي تحصده لأنك كنت لاعبا مدهشا مع ليفربول. استمر في تسجيل الأهداف، وواصل تحطيم الأرقام القياسية".

الملك المصري استعاد بريقه في هذه الليلة الكبرى، إذ رفع رصيده إلى 12 هدفا في شباك يونايتد ليصبح الهداف التاريخي لدربي الشمال الغربي.

وبات صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في مرمى مانشستر يونايتد في 5 مباريات متتالية بالدوري.

رصيد قائد منتخب مصر من الأهداف في الموسم الجاري وصل إلى 22 هدفا في مختلف المسابقات.

ويلعب نجم بازل السابق موسمه السادس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 291 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 178 هدفا وصنع 74 هدفا.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.