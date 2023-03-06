روبرتسون يكشف ما حدث مع صلاح في غرف الملابس بعد اكتساح يونايتد

الإثنين، 06 مارس 2023 - 14:52

كتب : FilGoal

محمد صلاح وأندرو روبرتسون - إيفرتون وليفربول

أسهب أندي روبرتسون مدافع ليفربول في الإشادة بزميله المصري محمد صلاح بعدما قاد الفريق لاكتساح مانشستر يونايتد يوم الأحد.

وأصبح محمد صلاح الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الإنجليزي بعدما سجل هدفين من سباعية فريقه في شباك الشياطين الحمر.(طالع التفاصيل)

وقال أندي روبرتسون في تصريحات لموقع ناديه: "لا أعرف عدد الأرقام القياسية التي حطمها صلاح، لكنني أعلم أن هذا الرقم يعني له الكثير".

أخبار متعلقة:
ليفربول يفتح تحقيقا حول اقتحام مشجع لأرض الملعب أمام يونايتد صلاح يختار هدفه المفضل بين أهدافه الـ129 في الدوري مع ليفربول روبي فاولر يهنئ صلاح بعد كسر رقمه التاريخي مع ليفربول تقييم صلاح أمام مانشستر يونايتد من الصحف الإنجليزية

وأضاف "روبي فاولر كان لاعبا رائعا في صفوف ليفربول، وهو أسطورة بالفعل، ولذلك فقد أصبح صلاح أحد عظماء هذا النادي في الدوري الإنجليزي بعدما حطم رقمه".

وتابع "بالنسبة لهذا النادي سيصبح صلاح أحد أعظم اللاعبين على الإطلاق، إنه يستحق كل ما وصل إليه. لقد حظي بتشجيع هائل في غرفة تغيير الملابس عندما دخل".

وواصل الاسكتلندي "محمد لاعب رائع وشخص رائع ومتعطش للمزيد. نحن جائعون للمزيد".

وأتم "لقد كان أسبوعا جيدا بالنسبة لنا من حيث النتائج، لكننا بحاجة إلى الاستمرار".

الملك المصري محمد صلاح استعاد بريقه في هذه الليلة الكبرى، إذ رفع رصيده إلى 12 هدفا في شباك يونايتد ليصبح الهداف التاريخي لدربي الشمال الغربي.

كما انفرد بصدارة الهدافين التاريخيين لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، بوصوله للهدف رقم 129 متخطيا روبي فاولر.

وبات صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في مرمى مانشستر يونايتد في 5 مباريات متتالية بالدوري.

رصيد قائد منتخب مصر من الأهداف في الموسم الجاري وصل إلى 22 هدفا في مختلف المسابقات.

ويلعب نجم بازل السابق موسمه السادس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 291 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 178 هدفا وصنع 74 هدفا.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

محمد صلاح مانشستر يونايتد ليفربول الدوري الإنجليزي أندي روبرتسون
نرشح لكم
ليفربول يفتح تحقيقا حول اقتحام مشجع لأرض الملعب أمام يونايتد صلاح يختار هدفه المفضل بين أهدافه الـ129 في الدوري مع ليفربول روبي فاولر يهنئ صلاح بعد كسر رقمه التاريخي مع ليفربول تقييم صلاح أمام مانشستر يونايتد من الصحف الإنجليزية كلوب: صلاح استثنائي ورقمه جنوني.. وفي المستقبل سينال تقديرا أكبر برونو: الهزيمة أمام ليفربول محبطة للغاية.. يمكن أن يحدث التراجع ولكن علينا العودة جاكبو: هذا هدفي المفضل أمام مانشستر يونايتد.. سجلنا سباعية ولكن تين هاج بعد السباعية: محبط وغاضب.. هذا ليس مانشستر يونايتد
أخر الأخبار
أمم إفريقيا للشباب - كريستو أساسي مع تونس ضد السنغال في نصف النهائي 8 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية للشباب
روبرتسون يكشف ما حدث مع صلاح في غرف الملابس بعد اكتساح يونايتد 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري المصري - الداخلية (1) (0) غزل المحلة.. فرصة لا تضيع! 51 دقيقة | الدوري المصري
ليفربول يفتح تحقيقا حول اقتحام مشجع لأرض الملعب أمام يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
قائمة كرواتيا - حضور مودريتش وغياب حارس أتليتكو في مباراتي ويلز وتركيا ساعة | الكرة الأوروبية
التشكيل - رشيد على دكة بدلاء الداخلية.. والنادري والشيخ يقودان غزل المحلة ساعة | الدوري المصري
"قرار مؤلم ولكنه صحيح".. ألديرفيرلد ينهي مسيرته مع منتخب بلجيكا ساعة | الكرة الأوروبية
صلاح يختار هدفه المفضل بين أهدافه الـ129 في الدوري مع ليفربول 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الاتحاد العربي يعلن عن المشاركين الأربعة في الدور التمهيدي من بطولة الأندية 2 جوائز الأفضل - تعرف على ترتيب محمد صلاح بين لاعبي العالم 3 أحمد مرتضى: لا توجد مشاكل في الزمالك وأطمئن الجميع.. وموعد عودة رئيس النادي 4 في الجول يكشف سبب غياب سداسي الزمالك عن قائمة مواجهة بيراميدز