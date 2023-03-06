صلاح يختار هدفه المفضل بين أهدافه الـ129 في الدوري مع ليفربول

الإثنين، 06 مارس 2023 - 13:21

كتب : FilGoal

هدف محمد صلاح في شباك ولفرهامبتون

اختار محمد صلاح نجم ليفربول هدفه المفضل بين كل الأهداف التي جعلت منه أفضل هداف في تاريخ الحمر بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصبح محمد صلاح الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الإنجليزي بعدما سجل هدفين من سباعية فريقه في شباك الشياطين الحمر.(طالع التفاصيل)

وقال صلاح في تصريحات نشرها موقع ناديه: "هدفي المفضل بين الأهداف الـ129؟ هدفي الثاني أمام مانشستر يونايتد".

أخبار متعلقة:
روبي فاولر يهنئ صلاح بعد كسر رقمه التاريخي مع ليفربول ماذا قال فيتوريا بعد ثنائية صلاح التاريخية أمام مانشستر يونايتد تقييم صلاح أمام مانشستر يونايتد من الصحف الإنجليزية بالأرقام - ليلة صلاح وشواهد غير مسبوقة في أكبر هزيمة لـ يونايتد منذ 92 عاما

وأضاف قائد منتخب مصر "لا أعتقد أنه هدف رائع، لكنه مميز للغاية بالنسبة لي".

وتابع "أتمنى أن يمنحنا هذا الفوز دفعة قوية في الفترة المقبلة، نحن نحتل الترتيب الخامس الآن، وتفصلنا 3 نقاط فقط عن توتنام الرابع ولنا مباراة مؤجلة".

وأتم "علينا أن نستمتع باللعب لأن هذا يساعدنا على تقديم كرة القدم التي اعتدنا على تقديمها، وهذا ما أظهرناه في الأسابيع الأخيرة".

الملك المصري محمد صلاح استعاد بريقه في هذه الليلة الكبرى، إذ رفع رصيده إلى 12 هدفا في شباك يونايتد ليصبح الهداف التاريخي لدربي الشمال الغربي.

كما انفرد بصدارة الهدافين التاريخيين لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، بوصوله للهدف رقم 129 متخطيا روبي فاولر.

وبات صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في مرمى مانشستر يونايتد في 5 مباريات متتالية بالدوري.

رصيد قائد منتخب مصر من الأهداف في الموسم الجاري وصل إلى 22 هدفا في مختلف المسابقات.

ويلعب نجم بازل السابق موسمه السادس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 291 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 178 هدفا وصنع 74 هدفا.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

محمد صلاح ليفربول مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
روبي فاولر يهنئ صلاح بعد كسر رقمه التاريخي مع ليفربول تقييم صلاح أمام مانشستر يونايتد من الصحف الإنجليزية كلوب: صلاح استثنائي ورقمه جنوني.. وفي المستقبل سينال تقديرا أكبر برونو: الهزيمة أمام ليفربول محبطة للغاية.. يمكن أن يحدث التراجع ولكن علينا العودة جاكبو: هذا هدفي المفضل أمام مانشستر يونايتد.. سجلنا سباعية ولكن تين هاج بعد السباعية: محبط وغاضب.. هذا ليس مانشستر يونايتد بالأرقام - ليلة صلاح وشواهد غير مسبوقة في أكبر هزيمة لـ يونايتد منذ 92 عاما هندرسون: صلاح يكرس حياته لأجل كرة القدم
أخر الأخبار
"قرار مؤلم ولكنه صحيح".. ألديرفيرلد ينهي مسيرته مع منتخب بلجيكا 25 ثاتيه | الكرة الأوروبية
صلاح يختار هدفه المفضل بين أهدافه الـ129 في الدوري مع ليفربول 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة يد - بطل العالم 2005.. باستور مديرا فنيا لـ منتخب مصر 39 دقيقة | كرة يد
النصر يستعيد محترفه الإسباني قبل الكلاسيكو ضد اتحاد جدة 53 دقيقة | السعودية
كرة طائرة - الجمعة انطلاق مراحل خروج المغلوب في دوري الرجال ساعة | رياضات أخرى
قائمة بيراميدز - استمرار غياب رمضان صبحي وضم صادق لرحلة توجو ساعة | الكرة الإفريقية
مورينيو: أحترم أليجري ويعجبني فريقه.. وباتريشيو قام بمعجزات ضد يوفنتوس ساعة | الكرة الأوروبية
روبي فاولر يهنئ صلاح بعد كسر رقمه التاريخي مع ليفربول ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الاتحاد العربي يعلن عن المشاركين الأربعة في الدور التمهيدي من بطولة الأندية 2 جوائز الأفضل - تعرف على ترتيب محمد صلاح بين لاعبي العالم 3 أحمد مرتضى: لا توجد مشاكل في الزمالك وأطمئن الجميع.. وموعد عودة رئيس النادي 4 في الجول يكشف سبب غياب سداسي الزمالك عن قائمة مواجهة بيراميدز