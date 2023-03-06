صلاح يختار هدفه المفضل بين أهدافه الـ129 في الدوري مع ليفربول

اختار محمد صلاح نجم ليفربول هدفه المفضل بين كل الأهداف التي جعلت منه أفضل هداف في تاريخ الحمر بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصبح محمد صلاح الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الإنجليزي بعدما سجل هدفين من سباعية فريقه في شباك الشياطين الحمر.(طالع التفاصيل)

وقال صلاح في تصريحات نشرها موقع ناديه: "هدفي المفضل بين الأهداف الـ129؟ هدفي الثاني أمام مانشستر يونايتد".

وأضاف قائد منتخب مصر "لا أعتقد أنه هدف رائع، لكنه مميز للغاية بالنسبة لي".

وتابع "أتمنى أن يمنحنا هذا الفوز دفعة قوية في الفترة المقبلة، نحن نحتل الترتيب الخامس الآن، وتفصلنا 3 نقاط فقط عن توتنام الرابع ولنا مباراة مؤجلة".

وأتم "علينا أن نستمتع باللعب لأن هذا يساعدنا على تقديم كرة القدم التي اعتدنا على تقديمها، وهذا ما أظهرناه في الأسابيع الأخيرة".

الملك المصري محمد صلاح استعاد بريقه في هذه الليلة الكبرى، إذ رفع رصيده إلى 12 هدفا في شباك يونايتد ليصبح الهداف التاريخي لدربي الشمال الغربي.

كما انفرد بصدارة الهدافين التاريخيين لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، بوصوله للهدف رقم 129 متخطيا روبي فاولر.

وبات صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في مرمى مانشستر يونايتد في 5 مباريات متتالية بالدوري.

رصيد قائد منتخب مصر من الأهداف في الموسم الجاري وصل إلى 22 هدفا في مختلف المسابقات.

ويلعب نجم بازل السابق موسمه السادس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 291 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 178 هدفا وصنع 74 هدفا.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.