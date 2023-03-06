روبي فاولر يهنئ صلاح بعد كسر رقمه التاريخي مع ليفربول

وجه روبي فاولر مهاجم ليفربول السابق التهنئة إلى محمد صلاح الذي كسر رقمه القياسي كأفضل هداف في تاريخ الحمر بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصبح محمد صلاح الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الإنجليزي بعدما سجل هدفين من سباعية فريقه في شباك الشياطين الحمر.(طالع التفاصيل)

وقال فاولر عبر حسابه الشخصي على تويتر: "تهنئة كبيرة لمحمد صلاح أسطورة ليفربول".

صلاح انفرد بصدارة الهدافين التاريخيين لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، بوصوله للهدف رقم 129 متخطيا روبي فاولر.

الملك المصري استعاد بريقه في هذه الليلة الكبرى، إذ رفع رصيده إلى 12 هدفا في شباك يونايتد ليصبح الهداف التاريخي لدربي الشمال الغربي.

وبات صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في مرمى مانشستر يونايتد في 5 مباريات متتالية بالدوري.

رصيد قائد منتخب مصر من الأهداف في الموسم الجاري وصل إلى 22 هدفا في مختلف المسابقات.

ويلعب نجم بازل السابق موسمه السادس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 291 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 178 هدفا وصنع 74 هدفا.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.